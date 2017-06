Lausitzer Rundschau: Eine Warnung Zum Ergebnis der Parlamentswahl in Großbritannien und den Lehren für deutsche Parteien

Cottbus (ots) - Auch wenn die Insel oft anders tickt als daseuropäische Festland, so gibt es doch einige Lehren, die sich aus demErgebnis der Wahlen in Großbritannien auch für den deutschenWahlkampf ziehen lassen. Die wichtigste: Wer sich zu sicher fühlt,hat schon verloren. Angela Merkel, die nicht die Führerin der freienWelt sein will, es aber in Wahrheit ist, und die ihren momentanenHöhenflug in den Umfragen wohl auch dieser herausgehobenen Rolleverdankt, hat den Wahlsieg noch lange nicht in der Tasche. DasSchicksal von Theresa May sollte Merkel eine Warnung sein: Wer sichzu sehr entkoppelt von den sozialen Bedürfnissen der Bürger, werkeine überzeugende Vorstellung von dem vermittelt, was er mit derwiedergewonnen Macht tatsächlich anfangen will, der wird dann dochbestraft. Merkel und die Union müssen aufpassen. EinEin-Themen-Wahlkampf rund um die innere Sicherheit ist zu wenig. Undirgendwann wird auch die Kanzlerin endlich wieder in die Mühen derInnenpolitik eintreten müssen, denn nur mit internationalerGipfeldiplomatie und schönen Bildern gewinnt man keine Wahlen.Obendrein versetzt das auch die eigene Anhängerschaft nichtnachhaltig in Euphorie. Für Martin Schulz gilt: Er kann etwasHoffnung schöpfen, dass ihm vielleicht noch die Trendwende gelingt.So wie sie Labour gelungen ist, dem britischen Pendant zur SPD. Diesoziale Frage hat in Großbritannien viele Wähler offenbar deutlichstärker umgetrieben als die Sicherheitsdebatte nach denTerroranschlägen. Vor allem junge Menschen haben für Labour gestimmt,die sich auch schon gegen den Brexit ausgesprochen hatten. MitGerechtigkeit kann man also aufholen und mobilisieren, das ist dasSignal für Schulz aus Großbritannien. Aber nur, wenn man das Themabreiter anlegt als es der Genosse bisher getan hat - und dieSozialdemokraten weniger Fehler machen.Pressekontakt:Lausitzer RundschauTelefon: 0355/481232Fax: 0355/481275politik@lr-online.deOriginal-Content von: Lausitzer Rundschau, übermittelt durch news aktuell