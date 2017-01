Lausitzer Rundschau: Eine Frage der Kontrolle Zu Minijobbern ohne Mindestlohn

Cottbus (ots) - Wirklich überraschen kann es nicht, dass vieleMinijobber um den Mindestlohn geprellt werden. Die entsprechendeUntersuchung eines gewerkschaftsnahen Wirtschaftsinstituts istgewissermaßen nur eine Bestätigung vergleichbarer Befunde aus derjüngeren Vergangenheit. So hatte auch schon das hauseigeneForschungsinstitut der Bundesagentur für Arbeit ermittelt, dass mehrals jeder dritte Minijobber rechtswidrig keinen bezahlten Urlauberhält und sogar fast jeder zweite bei der auch ihm zustehendenLohnfortzahlung im Krankheitsfall leer ausgeht. Ein Grund istschlicht die Unkenntnis der Betroffenen über ihre eigenen Rechte. Esgibt aber auch noch eine andere Ursache. Durch den Mindestlohnmüssten viele Minijobs für die Arbeitgeber eigentlich unrentabelgeworden sein. Schließlich zahlen sie auf den Lohn noch einePauschale von 30 Prozent Steuern und Sozialbeiträgen oben drauf.Steigt auch noch der Mindestlohn, steigen ihre Kosten gleich an zweiStellen. Dabei müsste sich für viele Minijobber streng genommen dieArbeitszeit verringern. Denn die Verdienstobergrenze von 450 Eurobleibt ja vom Anstieg des Stundenlohns unberührt. In der Praxisfreilich dürfte es vielfach anders laufen. Minijobs bieten nämlichauch ein Einfallstor für Schwarzarbeit: Offiziell sind sie legal undangemeldet, aber unter der Hand wird länger gearbeitet, was sich amEnde nicht nur für Arbeitgeber rechnet, sondern auch fürArbeitnehmer. Die einzige Möglichkeit, diesen Missbrauch zubekämpfen, sind wirksame Kontrollen. Doch genau daran hapert es. Nachdem Mindestlohngesetz sollte zwar auch die Zahl der Prüfer spürbarsteigen. Aber in Wirklichkeit geht es hier viel zu schleppend voran.Für diese Erkenntnis bedarf es übrigens keiner weiteren Studie.Pressekontakt:Lausitzer RundschauTelefon: 0355/481232Fax: 0355/481275politik@lr-online.deOriginal-Content von: Lausitzer Rundschau, übermittelt durch news aktuell