Lausitzer Rundschau: Eine Datenkrake auch nach dem Tod Digitales Erbe

Cottbus (ots) - Das Urteil des Berliner Kammergerichts istverstörend. Denn wer um einen geliebten Menschen trauert, der musssich erst recht ein Bild bewahren können vom Verstorbenen. Auch undgerade in der heutigen Zeit, wo vieles nur noch virtuell ist. Dasgilt insbesondere für betroffene Eltern. In der realen Welt wird dannoft im Nachlass nach Hinweisen gesucht, oder aber man lässt dieErinnerung über Fundstücke im Schrank aufleben. In der digitalen Weltist das Stöbern und Nachlesen nach Auffassung des Kammergerichts aberweitgehend nicht gestattet. Doch der virtuelle Nachlass darf nichtauch noch dem Datenkraken namens Facebook gehören. Das wäre zutiefstunmoralisch. Bislang löscht der Konzern Benutzerkonten ja nur, wennein Nutzer dies vor seinem Ableben beantragt. Oder aber dasUnternehmen versetzt nach einer entsprechenden Nachricht die Seite ineinen "Gedenkzustand" mit begrenztem Zugang. Das reicht jedoch nichtaus. Am Online-Erbe haben die engsten Angehörigen ein legitimes undvertretbares Interesse. Wie an Fotoalben, Tagebüchern, Briefen oderanderen persönlichen Notizen in der "normalen" Welt. JustizministerHeiko Maas muss sich daher der Sache jetzt annehmen und fürrechtliche Klarheit im Sinne der Betroffenen sorgen. Das Urteil nimmtindirekt aber nicht nur die Politik, sondern auch jeden Nutzer in diePflicht. In der analogen Welt regelt man die Dinge frühzeitigtestamentarisch, wer bekommt das Haus, wer das Geld, und zu welchenTeilen. Gleiches sollte man für den virtuellen Raum planen. Je eher,desto besser: Wer bekommt die Passwörter, wer dieZugangsmöglichkeiten zu Online-Diensten. Nur so wird dieVergänglichkeit im Netz nicht zur Ausnahme, nur so erbt Facebookschon mal nicht alles.Pressekontakt:Lausitzer RundschauTelefon: 0355/481232Fax: 0355/481275politik@lr-online.deOriginal-Content von: Lausitzer Rundschau, übermittelt durch news aktuell