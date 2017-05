Lausitzer Rundschau: Eine Chance im Unglück Personalrochade bei der SPD

Cottbus (ots) - Die schwere Krebs-Erkrankung von Erwin Selleringund der damit verbundene Rückzug vom Amt des Ministerpräsidenten inSchwerin sind zweifellos tragisch. Gleichwohl bietet sich der SPD nundie Chance für einen organisatorischen Befreiungsschlag. UndKanzlerkandidat Martin Schulz hat sie genutzt. IndemFamilienministerin Manuela Schwesig Sellerings Posten übernimmt, wirdder Weg für die hoch umstrittene Partei-Generalsekretärin KatarinaBarley aus dem Willy-Brandt-Haus frei, in das nun wiederum HubertusHeil einzieht, der mit diesem Posten bestens vertraut ist. DerHöhenflug des Martin Schulz hat bekanntlich bei den letzten dreiLandtagswahlen ein vorläufiges Ende gefunden. Die Umfragen sind mau,und die SPD-Zentrale hat darauf schlecht reagiert. Es mangelt imWahlkampf der Genossen erkennbar an Koordination undProfessionalität. Und an kurzer, klarer Sprache. Nun will Schulz mitHubertus Heil endlich wieder in die Offensive kommen. Heil weiß,wie Wahlkampf geht.Pressekontakt:Lausitzer RundschauTelefon: 0355/481232Fax: 0355/481275politik@lr-online.deOriginal-Content von: Lausitzer Rundschau, übermittelt durch news aktuell