Cottbus (ots) - Wie heißt es doch in dem Filmklassiker "DieFeuerzangenbowle": "Also, wat is en Dampfmaschin? Da stelle mer unsmal janz dumm." Also: Wat is ne Maut in Deutschland? Eine Gebühr, dieMillionen Euro in die Kassen spült, die nur Ausländer belastet undnun auch noch Europa begeistert. So jedenfalls gestern im BundestagVerkehrsminister Dobrindt. Da stelle mer uns mal janz dumm, um dasalles zu glauben. Peinlich für Dobrindt ist, dass das Parlament aufDrängen der EU schon die erste Änderung seines 2015 erlassenenGesetzes beschließen musste, obwohl das Vorhaben noch gar nicht inKraft getreten ist. Das stärkt die These des gescheiterten Projektes.Peinlich ist auch, dass viele Experten glaubhaft deutlich machenkönnen, dass die Abgabe in der geplanten Form keine nennenswertenMehreinnahmen bringt. Warum aber kommt die Abgabe dann überhaupt?Weil sie die CSU ihren Wählern versprochen hat. Und die Ausländermautist der Einstieg in eine grundsätzliche Nutzerfinanzierung derAutobahnen für alle - ohne Ausgleich. Darum geht es.Pressekontakt:Lausitzer RundschauTelefon: 0355/481232Fax: 0355/481275politik@lr-online.deOriginal-Content von: Lausitzer Rundschau, übermittelt durch news aktuell