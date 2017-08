Lausitzer Rundschau: Diesel und die politischen Folgen / Lächerlich und deshalb töricht

Weitere Suchergebnisse zu "Diesel ICE Rolling":

Cottbus (ots) - Horst Seehofers Schwur, keineKoalitionsvereinbarung zu unterzeichnen, die ein irgendwie geartetesVerbot von Verbrennungsmotoren zu einem bestimmten Zeitpunkt vorsehe,ist lächerlich und töricht. Lächerlich, weil sich hier einWahlkämpfer allzu erkennbar aufplustert. Und es ist ja nicht dieerste und einzige "Mit mir nicht"-Äußerung des Bayern. Dabei weißauch Seehofer, dass man in Koalitionsvereinbarungen am Ende immerKompromisse formuliert. Und jeder Wähler weiß, dass die CSU solcheKompromisse mitmachen wird, weil ihr die Regierungsbeteiligung amEnde wichtiger ist, als ein heiliger Schwur im Wahlkampf. DieÄußerung ist aber darüber hinaus auch noch politisch töricht, weilsie noch einmal dokumentiert, wie stark die etablierte Politik dieAutoindustrie unterstützt. Das mag in Ingolstadt ankommen, woandersnicht unbedingt. Die Interessen der Umwelt und der Anwohnerbelasteter Straßen spielen bei Seehofer keine vergleichbar großeRolle wie die Arbeitsplätze. Das werden sich viele Wähler merken. Undselbst das, was eigentlich Staatsinteresse sein müsste, nämlich dassjeder, egal wie wichtig er ist, die Gesetze einzuhalten hat, wird vomMinisterpräsidenten ignoriert. Es waren aber die Hersteller, diejahrelang, teilweise absichtlich, Grenzwerte missachtet haben.Töricht ist auch, dass Seehofer der Politik so die Chance nimmt,durch rechtliche Vorgaben Antreiber auch der industriellen undtechnologischen Entwicklung zu sein. Die Chinesen machen das bei derE-Mobilität gerade vor; Kalifornien ist schon lange auf diesem Weg.Arbeitsplätze, die mit politischem Gönnertum künstlich erhaltenwerden, können keine Zukunftsarbeitsplätze sein. Seehofers Kampferinnert fatal an den Widerstand der Besitzer von Segelschiffen imvorletzten Jahrhundert gegen das Aufkommen der Dampfmaschinen alsAntrieb.Pressekontakt:Lausitzer RundschauTelefon: 0355/481232Fax: 0355/481275politik@lr-online.deOriginal-Content von: Lausitzer Rundschau, übermittelt durch news aktuell