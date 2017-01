Lausitzer Rundschau: De Maizière hat recht Zur Sicherheitsarchitektur des Bundesinnenministers

Cottbus (ots) - In alten amerikanischen Krimis versuchten dieGangster immer, die nächste Staatsgrenze zu erreichen, Texas zumBeispiel. Weil die Polizei in den USA streng föderal organisiert war,durfte sie nicht hinterhereilen. Es sei denn, das FBI, dieBundespolizei, übernahm den Fall. Die machte das aber nur, wenn es umganz dicke Fische wie Bonnie und Clyde ging. Eine ähnlicheAssoziation muss auch Innenminister Thomas de Maizière gehabt haben.Er will, dass bei Terroristen, abzuschiebenden Ausländern,Verfassungsfeinden und im nationalen Katastrophenfall über diejetzige Grundgesetzregelung hinaus der Bund immer zumindest mitzuständig sein soll. Die bisherige Hoheit der Bundesländer über diePolizei und die innere Sicherheit würde also stark eingeschränkt. Undde Maizière hat recht. Nicht mit allen seinen Forderungen, aber mitden meisten. Vor allem mit denen, die die Kompetenzverteilung neuorganisieren. Denn der Fall des Berliner Attentäters Amri hatexemplarisch gezeigt, dass das föderale Kleinklein dieser Art vonHerausforderung nicht Herr wird. Wenn der als Asylbewerber abgelehnteund als Gefährder eingestufte Amri, wie geschehen, inBaden-Württemberg nach zwei Tagen aus der Abschiebehaft entlassenwird, in Nordrhein-Westfalen keine engen Wohnsitzauflagen bekommt, inBerlin der Staatsanwaltschaft aus den Augen gerät, zu Weihnachten vorder Gedächtniskirche zwölf Menschen umbringen kann und anschließendunbehelligt durch halb Europa reist, dann hat hier auch derFöderalismus versagt. De Maizières Forderung nach einer Bundeshoheitfür Schleierfahndungen auch jenseits der 30-Kilometer-Zone ist ebensologisch wie die verlangte zentrale Zuständigkeit für Abschiebungen.Hier können die Länder übrigens eigentlich froh sein, wenn ihneneiner die Drecksarbeit abnimmt. Und dass der Verfassungsschutzendlich bundesweit organisiert werden muss, ist spätestens seit demVersagen einiger Mini-Landesämter in der NSU-Affäre klar. Allerdings,eine Ergänzung muss man schon machen: Die Bundespolizei sollte dannauch eingreifen, wenn einzelne Länder bei der Bekämpfung rechterGewalt versagen, zum Beispiel bei Übergriffen gegen Flüchtlingsheime.Es wird natürlich ein Wehklagen geben, der Föderalismus werdegeschwächt. Das ist tatsächlich nicht gut für unser Land, dessenLeistungskraft auch aus seiner föderalen Vielfalt herrührt. Aber dieLänder sollten gar nicht erst versuchen, Leistungskraft dort zubeweisen, wo sie schon von der Natur der Sache her nur wenig leistenkönnen, nämlich beim grenzübergreifenden Terrorismus, derCybersicherheit und der organisierten Kriminalität. Sie sollten sichlieber auf ihre originären Stärken konzentrieren: Bildung und Kultur.Täten sie wenigstens das in ausreichendem Maße, müsste der Bundübrigens nicht auch noch mit seinem Geld dafür sorgen, dass dieSchulen saniert werden.Pressekontakt:Lausitzer RundschauTelefon: 0355/481232Fax: 0355/481275politik@lr-online.deOriginal-Content von: Lausitzer Rundschau, übermittelt durch news aktuell