Lausitzer Rundschau: Brandenburgischer Landtagsabgeordneter Schulze zeigt Thüringens AfD-Chef Höcke an

Cottbus (ots) - Der Brandenburger Landtagsabgeordnete ChristophSchulze (BVB/Freie Wähler) hat den thüringischen AfD-Chef Björn Höckenach einer Rede zum Holocaust-Gedenken in Dresden wegenVolksverhetzung und der Verunglimpfung des Andenkens Verstorbenerangezeigt. Dies berichtet die in Cottbus erscheinende LAUSITZERRUNDSCHAU in ihrer Donnerstag-Ausgabe. In seiner Rede habe Höcke denMassenmord an den deutschen und internationalen Juden relativiert unddas Andenken an die Opfer geschändet, heißt es in der AnzeigeSchulzes. Wer die Entnazifizierung als "Rodung der deutschen Wurzeln"bezeichne, vertrete damit nicht nur sinngemäß, sondern öffentlich dieMeinung, dass die verbrecherische, Nazi-Ideologie zu den Wurzeln desdeutschen Volkes und des deutschen Staates gehöre.Pressekontakt:Lausitzer RundschauTelefon: 0355/481232Fax: 0355/481275politik@lr-online.deOriginal-Content von: Lausitzer Rundschau, übermittelt durch news aktuell