Lausitzer Rundschau: Bombardier ist Ost-West egal Der Osten bleibt wirtschaftlich abgehängt

Ein Unternehmen ist am Ende auch nur ein großerOrganismus, der, wenn es kälter wird, auf erwartbare Weise reagiert.Das Blut fließt langsamer in entlegenere Regionen, zuerst werdenZehen und Finger blau. Hauptsache: Die lebenswichtigen Organe in derMitte bleiben möglichst lange warm. Dem Osten wird in der vergangenenZeit immer wieder schmerzhaft klar: Die lebenswichtigen Organe seinerGroßunternehmen sind woanders. Zu erleben ist das aktuell beiBombardier in Bautzen und Görlitz, beim Technologiekonzern Linde inDresden. Schon fast vergessen ist der 2014 geschlosseneBus-Hersteller Neoplan in Plauen und der eingestampfte Phaeton in derDresdner VW-Manufaktur. Hier einen Ost-West-Konflikt aufzumachen,führt allerdings nicht weit. Bombardier sitzt im kanadischen Montrealund entscheidet eher nach kontinentalen Maßstäben. Dem möglichennächsten Eigentümer von Opel in Frankreich ist der Länderzoff auchegal. Aber im anstehenden Bundestagswahlkampf dürfte derOst-West-Neid wieder neu erblühen.