Lausitzer Rundschau: Bewusst unmoralisch Zu: Ungarn interniert Flüchtlinge

Viktor Orbán zieht die Schrauben seiner ohnehinrestriktiven Migrationspolitik ein weiteres Mal an. Asylsuchendesollen künftig an "verpflichtenden Aufenthaltsorten" untergebrachtwerden. Man könnte auch sagen: in geschlossenen Lagern konzentriertwerden. Dieses Vorgehen verletzt nicht nur internationales Recht, wiedas UN-Flüchtlingshilfswerk immer wieder betont. Die Internierung vonHilfesuchenden, darunter viele Kinder, ist vor allemmenschenunwürdig, unmoralisch und unchristlich. Auf Letztereshinzuweisen, ist im Fall des katholischen Ungarn besonders wichtig,da Orbán sich allzu gern als Retter des christlichen Abendlandesgeriert, obwohl er im offenen Widerspruch zu Papst Franziskus und denWorten des Neuen Testaments handelt. Übrigens handelt er auch imoffenen Widerspruch zur Ethik des Aufklärers Immanuel Kant, dessenKategorischer Imperativ es verbietet, sich auch nur eines einzigenMenschen als Mittel zum Zweck zu bedienen. Orbán jedoch missbrauchtTausende und Abertausende Eingesperrte zum Zweck der Abschreckung(potenzieller) künftiger Flüchtlinge. Ungarns verschärfteMigrationspolitik hat also nicht das Geringste mit europäischenWerten zu tun, und man kann sich durchaus fragen, ob Orbán nichtgerade dies demonstrieren will, frei nach dem Motto: "Seht her, ichpfeife auf die EU!" Ohnehin setzen die Osteuropäer aktuell eher aufKonfrontation statt Kooperation. Die polnische Regierung schicktsogar einen Herausforderer gegen den eigenen EU-RatspräsidentenDonald Tusk ins Rennen, den sie als "deutschen Kandidaten"verunglimpft. All das lässt für die Post-Brexit-EU wenig Guteserwarten. Sicher ist: Wenn das Abendland untergehen sollte, dannhaben es die Europäer selbst versenkt.