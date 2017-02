Lausitzer Rundschau: Beschluss im Machtkampf AfD-Spitze will Höcke loswerden

Cottbus (ots) - Es ist völlig offen, wie die AfD-Schiedsgerichteentscheiden werden. Die unwahrscheinlichste Variante ist, dass BjörnHöcke am Ende aus der Partei fliegt. Der ThüringerGeschichtsrevisionist ist nämlich nicht allein. Der Jubel für seineunsägliche Rede in Dresden war echt. Die völkischen Nationalistenmachen einen Teil der Partei aus, vor allem im Osten. Und Leute wieAlexander Gauland oder Co-Parteichef Jörg Meuthen brauchen sie imlaufenden Machtkampf gegen Frauke Petry, die auch kein Problem mitden ganz Rechten hätte, wenn es gerade andersherum nützlich wäre. InFrankreich hat sich Marine Le Pen von ihrem Vater und Parteigründergetrennt, weil der die Gaskammern verleugnete. So ist der FrontNational trotz seines offenen Rassismus' für Menschen aus der Mittewählbarer geworden. Das ist die AfD mit dem bloßen Beschluss für einAusschlussverfahren gegen Höcke noch lange nicht.Pressekontakt:Lausitzer RundschauTelefon: 0355/481232Fax: 0355/481275politik@lr-online.deOriginal-Content von: Lausitzer Rundschau, übermittelt durch news aktuell