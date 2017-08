Lausitzer Rundschau: Behagliche Ausgangslage Zu Deutschlands Wirtschaft wächst weiter

Cottbus (ots) - Das sind gute Nachrichten, die man im Kanzleramtgerne hören und im Willy-Brandt-Haus der SPD wohl eher mitverstecktem Kummer zur Kenntnis nehmen wird: Die deutsche Wirtschaftbleibt eindeutig auf solidem Wachstumskurs. Das nutzt der Kanzlerinim Wahlkampf. Und nicht dem Kandidaten. Zwar hat die SPD recht, dassder Grundstock für den wirtschaftlichen Aufschwung seinerzeit durchdie Agenda 2010 von SPD-Kanzler Gerhard Schröder gelegt worden ist.Wenn man aber bedenkt, wie sehr die Genossen immer noch mit demReformwerk hadern, ist dieser Hinweis nur bedingt überzeugend. Miteiner guten konjunkturellen Lage werden Wahlen gewonnen. Das istFakt. Viele Bürger sind mit ihrer persönlichen ökonomischen Situationweitestgehend zufrieden. Das belegen Umfragen. Die Arbeitslosenzahlensind so niedrig wie seit der Wiedervereinigung nicht mehr, dieExporte boomen weiter, und die Kauflust der Bundesbürger bleibt hoch.Denn auch die Löhne sind in vielen Branchen gestiegen. Einebehagliche Ausgangslage ist das für Angela MerkelsWeiter-So-Wahlkampf. Nichtsdestotrotz hat die Sache auch Haken: Diewirtschaftliche Stärke lässt sich nur dann sichern, wenn man auch diebestehenden Baustellen konsequent angeht. Also perspektivisch denktund handelt. Nur zwei Beispiele: Fehlende Fachkräfte gefährden immeröfter den unternehmerischen Erfolg vieler Firmen. Und dieDigitalisierung ist für manchen Betrieb nicht mehr nur ein Segen,sondern auch ein Fluch - weil der Breitbandausbau nicht Schritt hält.Das ist ebenfalls ein erhebliches Risiko für die ökonomischeEntwicklung. In beiden Bereichen gibt es politische Versäumnisse.Insofern reicht "Weiter so" allein dann doch nicht. Nach der Wahlwarten auf die neue Regierung einige wirtschaftspolitischeHerausforderungen. Wer immer sie dann im Kanzleramt anführt.Pressekontakt:Lausitzer RundschauTelefon: 0355/481232Fax: 0355/481275politik@lr-online.deOriginal-Content von: Lausitzer Rundschau, übermittelt durch news aktuell