Lausitzer Rundschau: B 169 und Licht am Ende des Tunnels Spree-Neiße akzeptiert Urteil zu Klein Oßnig

Cottbus (ots) - So groß war die Hoffnung noch nie: DemSchwerlastverkehr könnte in naher Zukunft die Durchfahrt durch KleinOßnig verwehrt werden. Diese Zuversicht verbreitet zumindest dieAussage von Spree-Neiße-Landrat Harald Altekrüger (CDU), wonach es imRechtsstreit um Klein Oßnig keine neue Runde geben wird. Vielmehrgehe es jetzt "um Maßnahmen, die zur Senkung des Lärms führen". Fürdie Klägerin und alle Anrainer dieser Bundesstraße im Dreieckzwischen Cottbus, Freienhufen und Schwarzheide kann es jetzt nur eineKonsequenz geben: Vor allem für Brummis im Transitverkehr muss einSchlupfloch gestopft werden. Seit Jahren sorgen sie für eine immerunerträglicher werdende Lärmbelastung. Weil ihnen der30-Kilometer-Umweg über das Spreewald-Dreieck zwischen A 15 und A 13zu weit ist. Tag und Nacht werden dadurch Lärmschutz-Richtwerteüberschritten. Doch es gibt Licht am Ende des Tunnels - dashoffentlich immer heller wird und für immer leuchtet.