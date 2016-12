Lausitzer Rundschau: Die Anti-Terror-Kakophonie Zur Debatte um Konsequenzen aus dem Berliner Anschlag

Cottbus (ots) - Anlässlich des Berliner Terroranschlagesdiskutieren die Parteien über Konsequenzen. Die CSU fordertTransitzonen und verschärfte Haft für Gefährder, die CDU mehrVideoüberwachung und die Einstufung der nordafrikanischen Länder alssichere Drittstaaten. Es sind die alten Kataloge, lange beschlossenauf Parteitagen. Neu an den Vorschlägen ist nur die Begründung - ebenBerlin. Man könnte auch sagen: Hier wurde eine Anlass gefunden, umden Gegner - gemeint ist nicht in erster Linie der Terrorist, sonderndie SPD und die Opposition politisch in die Defensive zu bringen. Derhat jetzt ebenfalls seine alten Kataloge mit den altenGegenargumenten hervorgekramt: Dass Videoüberwachung Anschläge nichtverhindere, sondern nur filme, dass Gefährderhaft nach Schutzhaftklinge, dass Transitzonen schwer mit dem Grundgesetz in Einklang zubringen seien, und dass auch in Nordafrika politische Verfolgungstattfinde. Nur die SPD wackelt ein wenig in Richtung: Man könnte jaüber das eine oder andere mal nachdenken. Man kann dieseAnti-Terror-Kakophonie nicht mehr hören, nicht mehr seit Berlin. Einkleiner Aufschub des Verständnisses sei den Akteuren noch gegeben:Sie sind alle in den Weihnachtsferien, die Interviews werden vomSessel aus gemacht, die Zeitungen fragen danach. Und Debatte musssein. Alles in Ordnung. Nach Neujahr aber wünscht man sich doch sehrbald einen Anti-Terror-Gipfel. Die Kanzlerin könnte ihn höchstpersönlich einberufen oder Innenminister de Maizière. Bisher listetder nämlich auch nur seine altbekannten Vorschläge auf, als sei esnicht an ihm, sie auch umzusetzen. Und dann sollten die Akteureschnell zu Ergebnissen kommen - vor dem nächsten Anschlag.Pressekontakt:Lausitzer RundschauTelefon: 0355/481232Fax: 0355/481275politik@lr-online.deOriginal-Content von: Lausitzer Rundschau, übermittelt durch news aktuell