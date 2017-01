Lausitzer Rundschau: Ein Anfang vom Ende Zum Rücktritt des Berliner Staatssekretärs Holm

Cottbus (ots) - Der Rücktritt eines gerade mal einen Monatamtierenden Staatssekretärs einer kleinen Partei in einem kleinenBundesland ist normalerweise nicht mehr als eine lokale Nachricht. ImFall Andrej Holm ist das anders. Nicht wegen der Stasi-Belastung desBerliner Linkspolitikers. Es war sein Leugnen später, als er falscheAngaben darüber machte. Und es war noch mehr sein ziemlich reuefreiesVerhalten jetzt. Zum echten, sogar überregionalen Politikum aber wirdder Vorgang erst, weil er schon nach vier Wochen alles an Schwächenoffen gelegt hat, was die neue rot-rot-grüne Koalition in derBundeshauptstadt kennzeichnet: Es ist ein Bündnis ohne gemeinsamenWillen, nur zusammengehalten durch einen 177 Seiten langen, äußertdetaillierten Ehevertrag, es ist ein Bündnis ohne Gespür undVolksnähe, wie die Reaktion auf den Berliner Anschlag zeigt, und esist ein Bündnis ohne Führung. Dem Regierenden Bürgermeister MichaelMüller (SPD) tanzt die eigene Parteilinke geradezu beliebig auf derNase herum, er zeigt wenig Selbstbewusstsein im Umgang mit denkleinen Koalitionspartnern Grüne und Linke und mauert sich dafür umsoschneller in ein Freund-Feind-Denken bei Kritik von außen ein. Esgeht schon jetzt nur noch um sein politisches Überleben. Holm bewahrtsich selbst mit seinem "freiwilligen" Rücktritt vor einem Rausschmissund die Koalition vor dem sofortigen Bruch. Doch ein Neuanfang istdas nicht. Man kann darauf setzen: Einer von beiden erreicht das Endeder Legislaturperiode nicht: Müller oder sein Regierungsbündnis.Vielleicht trifft es auch beide.Pressekontakt:Lausitzer RundschauTelefon: 0355/481232Fax: 0355/481275politik@lr-online.deOriginal-Content von: Lausitzer Rundschau, übermittelt durch news aktuell