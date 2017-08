Lausitzer Rundschau: Allein aus Gnade Brandenburg feiert Reformationsjubuläum

Cottbus (ots) - In Brandenburgs Museen stehen die BesucherSchlange. Beim Evangelischen Kirchentag waren mehr als 100 000engagierte Christen in der Region unterwegs. Während in derLutherstadt Wittenberg die Weltausstellung Reformation zummillionenteuren Flop geworden ist, weil sich die völlig überzogenenErwartungen an die Besucherzahlen nicht einmal ansatzweise erfüllthaben, ist das Lutherjahr in Berlin, Brandenburg und Sachsen einvoller Erfolg. Dass der Landkreis Elbe-Elster seinen Lutherpass mehrals 50 000-mal verteilt hat, zeigt, wie groß das öffentlicheInteresse an dem Reformator ist. Und das ist gut so. Denn natürlichhatte Martin Luther auch seine schlechten Seiten, wurde im Alter zumüblen Antisemiten und hetzte gegen aufständische Bauern. Und doch istes zuweilen hilfreich, wenn sich Menschen an Martin Luther und dessenLehre von der Freiheit eines Christenmenschen erinnern. Schließlichwar es der Reformator, von dem wichtige Impulse für die Glaubens- undGewissensfreiheit ausgegangen sind, die die europäische Kultur- undGeistesgeschichte prägen - bis dahin, dass sich die Bürgerrechtler amEnde der DDR auch auf Luther und seine Lehren berufen konnten.Freilich sollte über all dem die wichtigste Erkenntnis Luthers nievergessen werden: Allein aus der Gnade Gottes und allein aus demGlauben heraus wird der Mensch vor Gott gerecht. Nur so verschwindenSchuld und Sünde. Natürlich, niemand in Deutschland muss das glauben- aber wer es glauben kann, dem hilft es mehr durchs Leben als vielegute Ratschläge und kluge Sprüche. Auch heute noch, 500 Jahre nachder Reformation.Pressekontakt:Lausitzer RundschauTelefon: 0355/481232Fax: 0355/481275politik@lr-online.deOriginal-Content von: Lausitzer Rundschau, übermittelt durch news aktuell