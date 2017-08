Lausitzer Rundschau: 100 Tage Emmanuel Macron

Cottbus (ots) - Emmanuel Macron schien ein Glückskind zu sein.Einer, dem alles zufliegt. Vom Mister Nobody wurde er aus dem Standzum Präsidenten gewählt. Mit seiner Zauberformel aus rechts und linkszerstörte er innerhalb von Monaten das jahrzehntealte Parteienschema.Ein Wunderknabe also, dem auch in den ersten Wochen im Amt allesgelang: Klimaretter gegen Donald Trump, Verteidiger derMenschenrechte gegen Wladimir Putin und Impulsgeber der EU. Einer,der über Wasser laufen kann, so schien es. Doch die Erfolgsstoryendet 100 Tage nach seiner Wahl. Zumindest vorerst. Macron hat dasVertrauen der Franzosen verloren. Und zwar deutlich schneller alsfast alle seiner Vorgänger. Der 39-Jährige hatte selbst so hoheErwartungen geweckt, dass sein Sturz umso tiefer ausfiel. Von Grundauf umkrempeln wollte er Frankreich, das als schwer reformierbargalt. Ein dringend notwendiges Vorhaben. Aber die Art und Weise, wieMacron seine Aufgabe angeht, ist die Falsche. Mit einerTechnokratenkaste versucht der Staatschef selbstherrlich, das Landvon oben herab zu verändern. Vom Elfenbeinturm des Elysée aus trifftder Staatschef seine einsamen Entscheidungen. Weder seine Ministernoch seine Partei bindet er dabei ein. Sie sollen nur unter das Volkbringen, was der Macron und seine Berater sich ausgedacht haben. KeinWunder, dass dabei ein Hin und Her entsteht, das die Franzosen nichtverstehen. Und so tut sich bereits nach 100 Taten ein breiter Grabenauf zwischen dem Präsidenten und seinem Volk. Das verfolgte denAufstieg des 39-Jährigen wie den einer Romanfigur. Aber nun sind dieFranzosen in der Realität angekommen. Rentner, Studenten und Beamtebekommen die Auswirkungen von Macrons Politik als Erste zu spüren.Und sie merken ernüchtert, dass sie keinen Magier gewählt haben. Dochder Ex-Wirtschaftsminister hat die richtigen Reformen angestoßen. Esist normal, dass die Ergebnisse sich nicht von heute auf morgeneinstellen. Auf Frankreich warten nun die Mühen der Ebene. Und genaudas sollte Macron seinen Landsleuten auch erklären. Zeit, aus demElfenbeinturm herabzusteigen.Pressekontakt:Lausitzer RundschauTelefon: 0355/481232Fax: 0355/481275politik@lr-online.deOriginal-Content von: Lausitzer Rundschau, übermittelt durch news aktuell