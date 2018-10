Die Lausitz sendet Innovationstreiber Tesla ein Signal! / Mit einer spektakulären Bewerbung sagt eine Region auf dem Lausitzring #WelcomeTesla

Weitere Suchergebnisse zu "Tesla":

Cottbus (ots) - Bei einem Gänsehautmoment erstrahlten am spätenAbend des gestrigen 18. Oktober viele Lichter auf dem Lausitzring.Zur Aktion #WelcomeTesla waren es am Ende gut 800 Lausitzer, die eindeutliches Signal für die Ansiedlung der Tesla Gigafactory Europe inder Lausitz gaben. Hinter der Aktion steht inzwischen aber einedeutlich breitere soziale Bewegung der Lausitz: Unternehmen,Kommunen, Verbände, Vereine und Bürger bekennen sich mit der Kraftvon ca. 125.000 Unterstützern zu dem Vorhaben - und täglich werden esmehr.Ein Signal für die Zukunft einer ganzen RegionDen Lichtimpuls starteten nicht die Initiatoren Ralf Henkler undJens Taschenberger. Sie überließen das der kommenden Generation. Lili(5) aus Sachsen und Neela (12) aus Brandenburg gaben per Buzzer denLichtimpuls frei. "Uns war es wichtig, das Signal mit der kommendenGeneration zu verbinden und auch den länderübergreifenden Charakterunseres Vorhabens deutlich zu machen", so Ralf Henkler. Neela standzuvor noch bei der Live-Premiere des eigens zur Aktion komponiertenSongs "Welcome Tesla: Roadster come home" auf der Bühne. Zu denleistungsstarken Strahlern, die als zentraler Lichtimpuls ausgesendetwurden, gesellten sich mit lautstarkem Jubel hunderte Lausitzer mitTaschenlampen und weiteren Leuchtmitteln.Die Initiatoren werteten die Initiative als vollen Erfolg. "Mitder Aktion #WelcomeTesla haben wir eine Debatte für ein neuesindustrielles Herz der Lausitz in Gang gesetzt. Ob Zulieferung fürdie Batteriezellproduktion bei der BASF, Deutsche Batteriefabrik oderForschungsinstitut - die Lausitz kann zu Recht hoffen. Gemeinsam mitBerlin können Brandenburg und Sachsen die Weichen stellen. Es gibtendlich eine konkrete Alternative für die Lausitz: Wenn hier indieser Zukunftstechnologie die Fertigung samt Forschung undEntwicklung gezielt etabliert wird, ist ad hoc erfolgreicheStrukturentwicklung spürbar und wir verabschieden uns endlich von derZeit verlängerter Werkbänke.", so Jens Taschenberger.Zukunftstechnologie erlebbar gemachtIm Rahmen der Aktion nutzten viele Besucher die Möglichkeit zuTesla-Probefahrten. Ein weiterer Höhepunkt war die Tesla-Parade, inderen Rahmen die angereiste Tesla-Gemeinde mehrere Runden auf derGrand Prix-Strecke drehte. Wie geht es weiter?Positiv bewerten beide Initiatoren, dass die Idee bereits in denLändern und der Berliner Strukturkommission verankert werden konnte.Kommunen und Länder können sich nun mit Nachdruck für ein konkretesZukunftsfeld stark machen. Das Signal soll es nun aber auch zu Teslaüber den "großen Teich" schaffen."Wir setzen die Aktion unter www.welcome-tesla.com fort undmotivieren die Lausitzer nach wie vor, unser Signal als Unterstützerzu verstärken. Wir bemühen uns nun, auf den deutlichen Impuls vonunten eine Rückmeldung von Tesla und Elon Musk zu erhalten.", so RalfHenkler. Dazu kann er als regionaler Vertreter auch auf die Kraft unddie Kontakte von Deutschlands größtem Mittelstandsverband setzen.Ein großer Dank gilt vielen Unterstützern der Aktion, besondersdanken möchten wir dem Team des Lausitzrings, der LEAG für denzentralen Lichtimpuls, den Johannitern für die Absicherung derRettungskräfte, Spreewald Energy für die Ermöglichung vonTesla-Probefahrten.Bildmaterial und Informationen sowie Veröffentlichungen stellenwir auf der Homepage im Bereich Downloads zur Verfügung. #WelcomeTesla ist eine europaweit einzigartige soziale Bewegung in derLausitz. Sie kommt von unten, von Lausitzer Bürgern undMultiplikatoren aus der Wirtschaft. Sie macht klar, warum die Lausitzder beste Standort für eine Tesla-Gigafactory in Europa ist. DieFakten dazu und weitere Informationen finden Sie unter:www.welcome-tesla.com & fb.com/welcometeslaPressekontakt:BVMW Lausitz / CottbusRalf HenklerTel. Mobil: 0176 83115293Tel. Büro: 0355 48540991