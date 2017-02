Die Laureus World Sports Awards 2017 am Dienstag live auf Sky Sport News HD

Unterföhring (ots) -- Sky Sport News HD überträgt die Preisverleihungsgala in MonteCarlo am Dienstag ab 18.30 Uhr live und für jedermann frei empfangbar- Nominierte sind die deutschen Topstars Angelique Kerber und NicoRosberg sowie unter anderem Usain Bolt, Simone Biles, LeBron James,Cristiano Ronaldo und Michael Phelps- Gregor Teicher und Max Bielefeld berichten für Sky Sport News HDlive aus Monaco- Hollywood-Star Hugh Grant moderiert die Veranstaltung im "Salledes Etoiles"Seit dem Jahr 2000 zeichnen die Laureus World Sports Awards dieherausragenden Leistungen von Sportlerinnen und Sportlern aus allerWelt aus. In diesem Jahr findet die Preisverleihungsgala am Dienstag,14. Februar in Monte Carlo statt und kehrt damit an den Ort zurück,an dem die Auszeichnung in ihren Anfangsjahren zwischen 2000 und 2003verliehen wurde.Sky Sport News HD überträgt die Verleihung der Laureus WorldSports Awards 2017 am Dienstag ab 18.30 Uhr live und exklusiv imdeutschen Fernsehen. Moderator des Abends ist Hollywood-Star HughGrant, der durch die Gala im "Salle des Etoiles" führen wird. Für SkySport News HD sind Gregor Teicher und Max Bielefeld vor Ort und gehenam Roten Teppich auf Stimmenfang.Die Nominierten für die Laureus World Sports Awards 2017Die Laureus World Sports Awards werden in diesem Jahr zum 18. Malvergeben und zählen zu den wichtigsten Auszeichnungen iminternationalen Sport. Vergeben werden sie in sieben Kategorien: fürden Sportler des Jahres, die Sportlerin des Jahres, den/dieBehindertensportler/-in des Jahres, die Mannschaft des Jahres,den/die Actionsportler/-in des Jahres, den Durchbruch des Jahres unddas Comeback des Jahres.Die Liste der Nominierten liest sich auch in diesem Jahr wie dasWho is Who des Weltsports: Die deutschen Topstars Angelique Kerberund Nico Rosberg sind ebenso nominiert wie unter anderem Sprint-StarUsain Bolt, Turnerin Simone Biles, die NBA-Stars LeBron James undSteph Curry, Schwimmerin Katie Ledecky, Tennis-Ass Andy Murray,Weltfußballer Cristiano Ronaldo und Olympia-Legende Michael Phelps.Darüber hinaus hoffen das Formel-1-Team von Mercedes, Real Madrid,die Chicago Cubs, die Cleveland Cavaliers, Leicester City sowie dieFußball-Nationalmannschaften von Portugal und Island aufAuszeichnungen.Sky Sport News HD empfangen und live dabei seinSeit dem 1. Dezember ist Sky Sport News HD im Free-TV und damitfür alle Sportfans über sämtliche Verbreitungswege (Satellit, Kabel,IPTV, Web und Mobile) frei empfangbar.Für Zuschauer, die keine Sky Kunden sind, hängen dieEmpfangsdetails vom konkreten Gerät ab. Neuere Digital-Receiver,IPTV-Receiver bzw. TV-Geräte mit integriertem DVB-S/DVB-C-Tunerführen in der Regel automatische Sendersuchläufe durch. Hier ist SkySport News HD seit dem 1. Dezember gelistet und empfangbar. Beiälteren Geräten kann es notwendig sein, den Sendersuchlauf aktivdurchzuführen.Ausführliche Informationen zum Empfang von Sky Sport News HD sindunter sky.de/skysportnewshd abrufbar.Pressekontakt:Thomas KuhnertSenior Manager Sports CommunicationsTel. 089/ 9958-6883Thomas.kuhnert@sky.detwitter.com/SkyDeutschlandOriginal-Content von: Sky Deutschland, übermittelt durch news aktuell