Laurence Winston verstärkt Londoner Büro von Crowell & Moring

Renommierter Prozessanwalt setzt Wachstumskurs der Kanzlei fortLondon (ots/PRNewswire) - Laurence Winston (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2503497-1&h=1889099056&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2503497-1%26h%3D1553313226%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.crowell.com%252FProfessionals%252FLaurence-Winston%26a%3DLaurence%2BWinston&a=Laurence+Winston) schließt sich demLondoner Büro von Crowell & Moring als Partner und Ko-Leiter derInternational Dispute Resolution Group an. Dort wird er Mandanten zuden verschiedensten Prozessfragen in Handelssachen beraten und annationalen und internationalen Betrugsermittlungen undVermögensabschöpfungsprozessen mitarbeiten.Winston ist ein ausgewiesener Experte für handelsrechtlicheProzesse und repräsentiert Blue-Chip-Mandanten, Banken,Asset-Based-Kreditgeber und andere Finanzinstitutionen im VereinigtenKönigreich, in den USA und anderen Ländern in aller Welt. Seinbreiter Erfahrungsschatz erstreckt sich auf Anordnungen zurSicherstellung von Vermögenswerten, Anordnungen zur Durchsuchung undBeschlagnahme und weitere Soforthilfemaßnahmen im Auftrag seinerMandanten. Winston ist zudem Experte für Daten- und Netzsicherheitund hat schon viele Mandanten auf diesem dynamisch wachsendenRechtsgebiet unterstützt. Darüber hinaus bearbeitet Winston komplexeStreitigkeiten in Zusammenhang mit Bank- und Anlagegeschäften sowieGarantie-, Gewährleistungs- und Schadensersatzansprüche. Er hatzahlreiche Fälle von Mitarbeiterbetrug und andere handelsrechtlicheProzesse und Schiedsverfahren begleitet, einschließlich Ansprüchenwegen Garantieverletzung.Winston wechselt von Squire Patton Boggs in das Londoner Büro, woer der Litigation-Gruppe für GB vorstand. Er ist der sechste neuePartner, der sich in nur sechs Monaten dem Londoner Büro anschließt.Die Kanzlei untermauert damit ihren strategischen Wachstumsplan aufdem britischen Markt. Das neue Anwaltsteam wird von Robert Weekes (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2503497-1&h=2158875497&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2503497-1%26h%3D2104376048%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.crowell.com%252Fprofessionals%252FRobert-Weekes%26a%3DRobert%2BWeekes&a=Robert+Weekes) geleitet,vormals Managing Partner bei Squire Patton Boggs in London. NebenRobin Baillie (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2503497-1&h=3561343570&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2503497-1%26h%3D1228933348%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.crowell.com%252Fprofessionals%252FRobin-Baillie%26a%3DRobin%2BBaillie&a=Robin+Baillie), Andrew Knight (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2503497-1&h=258427399&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2503497-1%26h%3D4145414400%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.crowell.com%252FProfessionals%252FAndrew-Knight%26a%3DAndrew%2BKnight&a=Andrew+Knight), Paul Muscutt (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2503497-1&h=2240238593&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2503497-1%26h%3D3131198417%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.crowell.com%252Fprofessionals%252FPaul-Muscutt%26a%3DPaul%2BMuscutt&a=Paul+Muscutt) und Cathryn Williams (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2503497-1&h=1300478214&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2503497-1%26h%3D3676174310%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.crowell.com%252FProfessionals%252FCathryn-Williams%26a%3DCathryn%2BWilliams&a=Cathryn+Williams) gehören ihm ein Berater, einRechtsbeistand und drei Soziusse an."Laurence gilt weithin als Prozessanwalt mit laserscharfem Fokusund Experte für das schnell wachsende Rechtsgebiet der Daten- undNetzsicherheit", sagte Philip T. Inglima (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2503497-1&h=1030299576&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2503497-1%26h%3D2190577012%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.crowell.com%252FProfessionals%252FPhilip-Inglima%26a%3DPhilip%2BT.%2BInglima&a=Philip+T.+Inglima), Vorsitzender von Crowell &Moring. "Unser Londoner Büro ist zuletzt stark gewachsen und wirhaben ein dynamisches Team aus vorwärts denkenden Spitzenanwälten fürHandelsrecht zusammengestellt, um für unsere Mandanten innovativeLösungen zu entwickeln.""Laurence ist ein echter Gewinn für unser Londoner Büro", sagteRobert Weekes (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2503497-1&h=2204233204&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2503497-1%26h%3D964999770%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.crowell.com%252FProfessionals%252FRobert-Weekes%26a%3DRobert%2BWeekes&a=Robert+Weekes), Managing Partner im Londoner Büro der Kanzlei, der im Januar dazustieß (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2503497-1&h=1299475826&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2503497-1%26h%3D1764327968%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.crowell.com%252FLocations%252FLondon%252Fpress-releases-announcements%252FCrowell-Moring-Taps-Top-Lawyer-Robert-Weekes-to-Lead-London-Office%26a%3Djoined&a=dazu+stie%C3%9F), um das Wachstum der Kanzlei auf dem britischen Marktvoranzutreiben. "Laurence und ich sind jahrelange Kollegen und ichhabe ihn als ausgezeichneten Problemlöser für Mandantenkennengelernt. Sein Wert für unsere Kanzlei ist enorm. Wir verfolgenin London einen strategischen Wachstumskurs und planen weiteresWachstum in gezielten Bereichen."Winston hat unter anderem Cambridge Analytica in demöffentlichkeitswirksamen Prozess um mutmaßlichen Datenklau vertreten.Gerade erst hat er weltweite Anordnungen zur Sicherstellung vonVermögenswerten für einen Staatsfonds im Nahen Osten im Wert von über300 Mio. USD erfolgreich durchgesetzt. Für eines der größtenStahlwerke in der Gemeinschaft Unabhängiger Staaten hat er einSchiedsverfahren im Wert von 1 Mrd. USD abgewickelt."Ich freue mich außerordentlich, einer so renommierten Kanzleibeizutreten und meine Erfahrung bei grenzüberschreitenden Prozessenund internationalen Schiedsverfahren einzubringen", sagte Winston."Es ist für mich eine einmalige Chance, mit einem Team zu arbeiten,das sich klar als echte Größe auf dem Londoner Rechtsmarkt etablierenwill."Winston hat einen Jura-Abschluss von der University of Manchester.Er referiert zu Betrug und Vermögensabschöpfung und tritt bei vielenRechts- und Industrietagungen auf. CNBC hat ihn als Experte zuBetrugsfragen eingeladen.Informationen zu Crowell & Moring LLPCrowell & Moring LLP ist eine internationale Rechtsanwaltskanzleimit ca. 550 Rechtsanwälten, die Mandanten in Prozessen undSchiedsverfahren sowie in regulatorischen undTransaktionsangelegenheiten vertreten. Die Kanzlei ist internationalwegen ihrer Vertretung von Fortune-500-Unternehmen beiRechtsstreitigkeiten mit hohem Risiko sowie für ihr Engagement beiPro-Bono-Diensten und Diversität bekannt. Die Kanzlei unterhält Bürosin Washington, DC, New York, Los Angeles, San Francisco, OrangeCounty, London und Brüssel.