Laureate Education Aktie: Das kann sich sehen lassen!

An der Börse NASDAQ GS notiert die Aktie Laureate Education am 16.03.2022, 19:43 Uhr, mit dem Kurs von 12.59 USD. Die Aktie der Laureate Education wird dem Segment "Bildungsdienste" zugeordnet.

Unser Analystenteam hat Laureate Education auf Basis dieser Bewertung am Markt einer Analyse zugeführt. Insgesamt 7 Faktoren führen zu den einzelnen Einschätzungen als "Buy", "Hold" oder "Sell". Daraus wird im letzten Schritt eine Gesamteinschätzung ermittelt.

1. Analysteneinschätzung: Für Laureate Education liegen aus den letzten zwölf Monaten 2 Buy, 0 Hold und 0 Sell Einschätzungen von Analysten vor, was im Schnitt einem "Buy"-Rating entspricht. Aus dem letzten Monat liegen keine Analystenupdates zu Laureate Education vor. Das durchschnittliche Kursziel für diese Aktie auf Basis der Analystenmeinungen liegt bei 20,2 USD. Ausgehend vom letzten Schlusskurs (12,68 USD) könnte die Aktie damit um 59,31 Prozent steigen, dies entspricht einer "Buy"-Empfehlung. Aus Analystensicht erhält die Laureate Education-Aktie somit insgesamt eine "Buy"-Empfehlung.

2. Anleger: Ein Blick auf die Diskussion in Social Media zeigt folgendes Bild: Die Marktteilnehmer waren in den letzten Tagen grundsätzlich überwiegend positiv eingestellt gegenüber Laureate Education. Es gab insgesamt acht positive und vier negative Tage. An zwei Tagen gab es keine eindeutige Richtung. Die neuesten Nachrichten der vergangenen ein bis zwei Tage über das Unternehmen sind ebenfalls hauptsächlich positiv. Auf der Basis unserer Stimmungsanalyse erhält Laureate Education daher eine "Buy"-Einschätzung. Insgesamt erhält Laureate Education von der Redaktion für die Anlegerstimmung ein "Buy"-Rating.

3. Fundamental: Derzeit liegt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) bei 9,28. Das bedeutet, für jeden Euro Gewinn von Laureate Education zahlt die Börse 9,28 Euro. Dies sind 88 Prozent weniger als für vergleichbare Werte in der Branche gezahlt werden. Im Bereich "Diversifizierte Verbraucherdienste" liegt der durchschnittliche Wert momentan bei 75,33. Aus diesem Grund ist der Titel unterbewertet und wird daher auf Grundlage des KGV als "Buy" eingestuft.

