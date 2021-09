Laureate Education Aktie: Geht es jetzt bergauf?

Laureate Education Inc (NASDAQ:LAUR) wird am Mittwoch nachbörslich höher gehandelt, nachdem das Unternehmen die Zahlung einer Sonderausschüttung in Höhe von 7,01 $ pro Aktie genehmigt hat.

Laureate Education genehmigte einen Plan zur Teilliquidation in Verbindung mit dem zuvor bekannt gegebenen Verkauf von Walden e-Learning. Das Unternehmen kündigte die Sonderausschüttung als Teil des Plans an.

Die Ausschüttung soll am 29. Oktober an alle Inhaber



