Köln (ots) -Bekanntes Gesicht - neue Aufgabe: Laura Rohrbeck (35) ist für die"Lokalzeit" aus Düsseldorf im WDR Fernsehen schon seit mehrerenJahren als Autorin und Live-Reporterin unterwegs in der Region. Jetztmacht sie den Sprung ins Studio und moderiert die Sendung zukünftigim Wechsel mit Petra Albrecht und Jens Krepela. Ihre erste Sendungals Moderatorin hat Laura Rohrbeck am Montag, 30. Juli 2018 (19.30Uhr WDR Fernsehen).Die gebürtige Bochumerin gehörte von Oktober 2015 bis August 2017 zumfesten Moderatoren-Team des landesweit ausgestrahltenNachmittagsformates "daheim & unterwegs" (jetzt "Hier und heute").Darüber hinaus ist Laura Rohrbeck regelmäßig für die "Lokalzeit ausDüsseldorf" als Schaltenreporterin in der Region unterwegs - vonBrüggen bis Ratingen, von Krefeld bis Dormagen.Auf die neue Aufgabe freut sich die Wahl-Düsseldorferin sehr: "DieLokalzeit aus Düsseldorf zu moderieren, ist für mich wie ein Sechserim Lotto! Ich fühle mich nicht nur dieser Redaktion sehr verbunden,sondern auch der Region und den Menschen in unserem Sendegebiet.Düsseldorf ist inzwischen meine Heimat! Nach vielen Live-Schalten undDrehs bin ich nun aber auch gespannt auf die neuen Herausforderungenim Studio."Laura Rohrbeck hat beim Lokalradio ihre ersten Schritte alsReporterin gemacht. Studiert hat sie "Medien- undKulturwissenschaften" in Düsseldorf, Bochum und Madrid, danach folgteein Volontariat in München und sieben Jahre beim Fernsehen in Bayern,zuletzt als Chefreporterin beim Privatfernsehen. 2014 kehrte sie nachNordrhein-Westfalen zurück und arbeitet seitdem beim WDR.Sendehinweis: Die Lokalzeit aus Düsseldorf läuft montags bis freitagsvon 19.30 bis 20.15 Uhr im WDR Fernsehen.