Laura Prina Cerai (CONREN): Der Green Deal der Europäischen Union

17.12.2020

Das größte grüne Konjunkturpaket der Geschichte mit 555 Milliarden Euro festigt Umdenken in der Wirtschaftspolitik – auch in Pandemie-Zeiten Zunehmende Regulierung forciert Investitionen in grüne Megatrends: Neue Technologien im Bereich der erneuerbaren Energien sind ein Investment-Megatrend Wer mit Blick auf das „E“ für Environment nichts oder zu wenig tut, erhält schlichtweg kein Kapital mehr von Investoren

Wenn die Welt in eine ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung