"Die Realität der biologischen Uhr ist grausam",weiß Hollywoodstar Laura Linney, 53 ("Tatsächlich Liebe"). DieSchauspielerin, die schon dreimal für den Oscar nominiert war, wurdevier Wochen vor ihrem 50. Geburtstag zum ersten Mal Mutter. "Durchmeinen Sohn habe ich etwas verstanden", sagt Linney in der neuenAusgabe des Magazins BRIGITTE: "Etwas, das man nicht sehen kann, wennman mit Unfruchtbarkeit kämpft. Wenn man sein Kind bekommt - egal, obes ein leibliches Kind ist oder es durch irgendwelche anderenUmstände in unser Leben tritt - dann begreift man, dass man für genaudieses Kind bestimmt war. Darum hätte man es nicht früher bekommenkönnen. Man musste auf dieses Kind warten."Linney, die ab dem 8. Juni mit ihrem neuen Film "The Dinner" imKino zu sehen ist, hat aus Fehlern gelernt, eine bessere Freundin zusein. "Man muss dem anderen erlauben, sich zu verändern", verrät siegegenüber BRIGITTE ihr Geheimnis einer funktionierenden, lebendigenFreundschaft: "Man muss zu ihm stehen, so wie man hofft, dass er esauch für einen selbst tun wird."