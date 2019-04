Laura Dahlmeier trennt sich für 5.711 Euro von ihrem Goldgewehr / Ein Teil ihres Erfolgsgewehrs wurde bei United Charity für den guten Zweck versteigert

Finanztrends Video zu Goldpreis



Baden-Baden (ots) - Für 5.711 Euro wechselt Laura DahlmeiersGewehrschaft, mit dem sie unter anderem siebenfache Weltmeisterinwurde, den Besitzer: Deutschlands erfolgreichste Biathletinversteigerte das besondere Erinnerungsstück an ihre bisher größtenErfolge bis Sonntagabend unter www.unitedcharity.de, Europas größtemCharity-Auktionsportal. Der Erlös kommt nun ohne Abzug ihremHerzensprojekt, der Initiative Oberland, zugute. Das Rennen um denberühmten Gewehrschaft, der Dahlmeier selbst sehr am Herzen liegt,machte am Ende ein Bieter aus dem Kreis Ludwigsburg, der sich sehrüber seinen Auktionsgewinn freut: "Laura Dahlmeier ist eine sehrauthentische Topathletin und ich bewundere ihre Leidenschaft undNatürlichkeit sehr." Den Gewehrschaft wird er in seiner Firma alsHighlight im Eingangsbereich aufhängen.United Charity ist Europas größtes Charity-Auktionsportal undversteigert einmalige Erlebnisse und Geschenke sowie Treffen mitProminenten für Kinder in Not. Das Internet-Bietverfahren von UnitedCharity ermöglicht es Menschen weltweit, orts- und zeitunabhängigmitzusteigern. Die United Charity gemeinnützige Stiftungs GmbH wurdevon Dagmar und Karlheinz Kögel 2009 ins Leben gerufen. Seitdem wurdenmehr als 8,1 Millionen Euro erzielt. Die Auktionserlöse fließen zu100 Prozent in Projekte und Einrichtungen, die bedürftige Kinderunterstützen.Pressekontakt:United Charity gemeinnützige Stiftungs GmbHAugustaplatz 876530 Baden-BadenTel.: +49 7221 366 8701Fax: +49 7221 366 8709Mail: Aline.Tittelbach@unitedcharity.deOriginal-Content von: United Charity gemeinnützige Stiftungs GmbH, übermittelt durch news aktuell