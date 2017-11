Launch des »World Ocean Review 5« (FOTO)

Berlin/Hamburg/Kiel (ots) -Gestern Abend wurde die fünfte Ausgabe des »World Ocean Review -Die Küsten - ein wertvoller Lebensraum unter Druck« in derLandesvertretung Schleswig-Holstein in Berlin im Rahmen einerAbendveranstaltung mit über 300 Gästen, darunter zahlreiche Vertreteraus Politik, Wirtschaft und Wissenschaft, vorgestellt. ModeratorKarsten Schwanke führte durch die Veranstaltung und beleuchtete mitseinen Podiumsgästen die unterschiedlichen Aspekte des Themas »DieKüsten - ein boomender Lebensraum zwischen Fluch und Segen«. Dabeigelang es, einen Bogen zu spannen vom Kampf gegen Naturgefahren bishin zu Küstenschutz und Konzepten für eine schonende Nutzung.Nach der Begrüßung durch Staatssekretär Ingbert Liebing, UlrichBathmann (Direktor des IOW und Vorsitzender des Konsortiums DeutscheMeeresforschung), Martin Visbeck (Sprecher des Exzellenzclusters»Ozean der Zukunft«) sowie durch mare-Verleger und WOR-InitiatorNikolaus Gelpke, ging Karsten Schwanke mit den Gästen in denInterviewparcours:Zu Beginn erläuterte Silja Klepp, Professorin am Institut fürGeographie an der Christian-Albrechts-Universität zu Kiel, amBeispiel des pazifischen Inselstaates Kiribati, wie sichKüstenregionen konkret auf die Auswirkungen des Klimawandelsvorbereiten. Wie Küstenökosysteme auf klimabedingte undmenschengemachte Umweltveränderungen reagieren, erklärteBiogeochemiker Tim Jennerjahn. Monika Breuch-Moritz, Präsidentin desBundesamts für Seeschifffahrt und Hydrographie, machte deutlich,welcher Dialog notwendig ist, um sowohl den ökologischen als auch denökonomischen Anforderungen an die Küste gerecht zu werden. ImAnschluss beleuchtete Karsten Reise, ehemaliger Leiter derWattenmeerstation Sylt des Alfred-Wegener-Instituts, welche Maßnahmenerforderlich sind, um das Wattenmeer in Deutschland zu schützen.Abschließend forderte der schleswig-holsteinische UmweltministerRobert Habeck ein politisches Miteinander, das den Klima- undKüstenschutz nachhaltig gestaltet.Die fünfte Ausgabe des »World Ocean Review« mit dem Titel »DieKüsten - ein wertvoller Lebensraum unter Druck« (WOR 5) ist soebenerschienen. Der WOR 5 wird herausgegeben von der gemeinnützigenOrganisation maribus gGmbH mit Unterstützung der Zeitschrift mare,des International Ocean Institute (IOI), des Exzellenzclusters »Ozeander Zukunft« und des Konsortiums Deutsche Meeresforschung. Er ist zubeziehen über www.worldoceanreview.comPressekontakt:maribus gGmbHBettina WittichPresse und ÖffentlichkeitTelefon: +49-40-368076-22E-Mail: wittich@mare.deExzellenzcluster »Ozean der Zukunft«Christian-Albrechts-Universität zu KielFriederike Balzereit, ÖffentlichkeitsarbeitTelefon: +49-431-880-3032E-Mail: fbalzereit@uv.uni-kiel.deOriginal-Content von: maribus gGmbH, übermittelt durch news aktuell