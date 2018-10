Launch Event der neuen Brillenkollektion: Dritte Runde für JB by Jérôme Boateng (FOTO)

Berlin (ots) -Der Fußballer und Edel-Optics stellen die #BOAconnection vor:Release Event der neuen Seh- und Sonnenbrillenkollektion im Spindler& KlattSEE AND BE SEEN: Bereits zum dritten Mal in Folge feiern JérômeBoateng und der Multichannel-Optiker Edel-Optics die gemeinsameKooperation. Bei einem entspannten Abend im Spindler und Klatt wurdein Berlin jetzt die neue Sonnen- und Sehbrillenkollektion derBrillenmarke JB by Jérôme Boateng des Fußballstars präsentiert.Die dritte Kollektion des 30-Jährigen hätte nicht persönlichersein können, denn alle Modelle tragen in diesem Jahr ganz besondereNamen - sie wurden nach Menschen aus seinem engsten, persönlichenUmfeld benannt. "Für mich ist Edel-Optics der perfekteKooperationspartner, weil sie mir den Raum geben, mich genau nachmeinen Vorstellungen zu entfalten. Es ist toll zu sehen, wie sich dieeinzelnen Kollektionen weiterentwickelt haben. Mit der #BOAconnectionmöchte ich Danke sagen und jeder, der mir etwas bedeutet, wird nundauerhaft ein Teil von meiner Brillenmarke sein", freut sich JérômeBoateng über die erneute Zusammenarbeit mit Edel-Optics. Damit istnicht nur die #BOAconnection selbst emotional gewachsen, sondern auchder Umfang der Kollektion:Brillengestelle nur für Frauen, Kombinationen aus Sehbrille mitAdd-on Sonnenbrillen-Clips und eine größere Auswahl an Formen undFarben sind das Ergebnis der Arbeit und Auseinandersetzung mit denWünschen seines Umfelds.Die Kollektion ist wie ein kleines Familienbuch, denn jedereinzelne Name der Brillen hat für Jérôme eine ganz besondereBedeutung. Je eines der Frauenmodelle widmet die Stilikone seinerTochter Lamia, seiner Schwester Avelina und seiner Mutter Nina. Nebenden Frauenmodellen beinhaltet die jetzige Kollektion auch vierMänner- bzw. Unisexmodelle. Die Namensgeber der Designs sind hierVater Prince, die beiden Halbbrüder George und Solomon sowie SohnJermar. Komplimentiert wird die #BOAconnection durch die Seh- undSonnenbrillen, die benannt sind nach Tochter Soley, seinem bestenFreund Alex und dem Herzstück dieser Kollektion: Für die Fans - vonden Fans. Kein Wunder, dass seine treusten Anhänger ein wichtigerBestandteil für die aktuelle #BOAconnection sind."Meine Fans sind das letzte Puzzlestück zu der #BOAconnection -sie gehören zu meinem engsten Kreis", so Jérôme Boateng. Auf demEdel-Optics Instagram-Account konnten die Fans ihre Namensvorschlägepräsentieren, per Voting wurde dann der glückliche Sieger gekürt. Ausden zahlreichen Einsendungen setzte sich am Ende dann der Vorschlagvon Jonathan aus Berlin durch - BOAVISTA. Der Gewinner plus seineBegleitung durften den Brillendesigner beim Release Event persönlichkennenlernen.Defend Your Style - ein passenderes Motto gibt es wohl kaum füreine Stilikone. Seit 2016 sind Jérôme Boateng und derMultichannel-Optiker Edel-Optics nun schon Kooperationspartner. Undschnell wurde klar, dass die Sonnen- und Sehbrillen für den Fußballermehr als nur ein It-Piece sind.So kompromisslos wie der Verteidiger auf dem Platz agiert, istauch sein Style. Nicht umsonst wurde der Fußballer von derZeitschrift GQ zum "Best Dressed Man 2015" gekürt. Jedes seinerModelle ist ein Statement.Genau das bewies seine erste Kollektion "Cities of my life" - diedie Stationen seiner sportlichen Laufbahn widerspiegelt. Mit seinerzweiten Kollektion - "Team JB17" - gewährt Jérôme Boateng dann einennoch tieferen Einblick in seine vielschichtige Persönlichkeit. Undnun, seine persönlichste Kollektion mit dem Mulitchannel-OptikerEdel-Optics - die #BOAconnection. "Die Brillenkollektion inZusammenarbeit mit Edel-Optics war für mich mein erster Schritt alsDesigner. Damals war alles so neu und aufregend. Auch jetzt, dreiJahre nach der ersten Kollektion, bin ich jedes Mal aufgeregt, wennes an den Designprozess geht. Es macht mich sehr stolz und ich freuemich immer wieder auf die neue Aufgabe", erzählt Jérôme Boateng. AuchDennis Martens, Geschäftsführer von Edel-Optics, freut sich über dieerneute Zusammenarbeit. "Es ist natürlich toll, dass wir dieZusammenarbeit auch in diesem Jahr fortsetzen können. Jérôme ist eineStilikone, die perfekt zu uns passt, und die Brille alsModeaccessoire repräsentiert, wie kaum ein anderer. Natürlich ist diedritte Kollektion auch für uns etwas Besonderes", so Martens. "Jérômeschenkt uns damit erneut sein Vertrauen, worüber ich mich sehr freue.Ich bin mir sicher, dass die Sonnen- und Sehbrillen sehr gut ankommenwerden."Das im Jahr 2009 von Dennis Martens und Tomislav Karajicagegründete Unternehmen ist inzwischen einer der führendenOnline-Optiker in Europa. Zu Beginn noch als reiner Online Retailerauf dem Markt, hat sich Edel-Optics gerade in den letzten Jahrenbreiter aufgestellt. So eröffnet der Multichannel-Optiker im Jahr2011 einen ersten stationären Shop, 2013 seinen ersten Flagshipstoreim Alstertal Einkaufszentrum, dem größten EinkaufszentrumNorddeutschlands. Vier Jahre später, 2017, wurde es Zeit für dennächsten Schritt und der zweite Shop eröffnete in Hamburg-Altona.Inzwischen betreibt Edel-Optics zwei eigene Shops mit StandortHamburg und eigene Webshops in insgesamt 53 Ländern. Mit über 40.000Brillen hat das Unternehmen inzwischen die größte Auswahl in ganzEuropa im Angebot.Alle Modelle der Kollektion JB by Jérôme Boateng sind ab sofortüber die Onlineshops von Edel-Optics, den beiden Hamburger Storessowie bei rund 700 stationären Optikergeschäften in Deutschland,Österreich und der Schweiz erhältlich. Preislich liegen die Brillenzwischen 149,- Euro und 199,- Euro.