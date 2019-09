LaunchPad Medical erhält FDA-Genehmigung für klinische Studie

Der Biomaterial-Knochenkleber des Unternehmens wird zur sofortigenFixierung von Zahnimplantaten eingesetzt. Das Ziel ist eineschnellere Behandlung für Millionen von Patienten nach einerExtraktion.Lowell, Massachusetts (ots/PRNewswire) - LaunchPad Medical, Inc.erhielt die Genehmigung von der US-Arzneimittelbehörde U.S. Food andDrug Administration für eine klinische Pilotstudie an zwei Zentrenmit insgesamt 20 Probanden, um die Sicherheit und Wirksamkeit desunter dem Namen Tetranite® bekannten Biomaterial-Knochenklebers desUnternehmens zur sofortigen Stabilisierung von Zahnimplantaten nacheiner Zahnextraktion zu untersuchen.In die Studie aufgenommen werden Patienten mit einer so großenExtraktionsalveole, dass mit der herkömmlichen mechanischen Fixierungkeine Primärstabilität für das Implantat erzielt werden kann - washäufig der Fall ist. Stattdessen können Implantate mithilfe vonTetranite sofort eingesetzt und fixiert werden, und in vielen Fällenlässt sich dadurch eine teure, komplexe und langwierigeKnochentransplantation vermeiden. Dies verkürzt dieGesamtbehandlungsdauer für viele Patienten."Wir sind hocherfreut, den nächsten Schritt zu tun zur Vermarktungdieser vielversprechenden Knochenklebertechnologie mit dem Potenzialeiner erheblichen Verbesserung und Beschleunigung desBehandlungsparadigmas für Zahnimplantate", sagt Brian Hess, ChiefExecutive Officer von LaunchPad Medical. "Außerdem haben wir geradedie Genehmigung vom IRB erhalten und sind jetzt zur Aufnahme vonPatienten an unseren Prüfzentren bereit. Dies ist ein wichtigerMeilenstein für uns, denn es ist die erste Humanstudie für dieseTechnologieplattform."Besondere Eigenschaften von Tetranite sind die sofortige Fixierungvon Knochenfragmenten und die Stabilisierung von Metallimplantaten imKnochen. In mehreren Tierstudien hat sich dieser Kleber bereits alsungiftig und wirksam zur Reparatur von Knochenfrakturen und -defektensowie zur Fixierung von Implantaten erwiesen. Vorhandene Datenbelegen außerdem, dass Tetranite im Verlauf des natürlichenKnochenremodelings resorbiert und durch neuen Knochen ersetzt wird.In der Zwischenzeit dient es als Gerüst und fördert gleichzeitig dasKnochenwachstum. Die Tetranite-Technologie von LaunchPad Medicalwurde noch nicht für den kommerziellen Einsatz zugelassen.Informationen zu LaunchPad Medical, Inc.LaunchPad Medical, Inc. ist ein Medizinproduktehersteller, dereinen neuartigen, injizierbaren, selbstaushärtenden undosteokonduktiven Biomaterial-Knochenkleber namens Tetranite®entwickelt und vermarktet. Anfänglich liegt der Schwerpunkt für dieseTechnologie beim Einsatz in der Dentalbranche. Das Unternehmenbefasst sich jedoch auch mit der Entwicklung von Klebstoffanwendungenim breiteren Orthopädiemarkt. LaunchPad hat seinen Sitz imMassachusetts Medical Device Development Center (M2D2), einemAccelerator-Programm für Medizingeräte.Pressekontakt:Sherry Alpert(781) 828-9415sherry@alpert-publicrelations.comOriginal-Content von: LaunchPad Medical, Inc., übermittelt durch news aktuell