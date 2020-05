Laumann sieht Kanzlerin durch Corona-Alleingänge nicht beschädigt

DÜSSELDORF (dpa-AFX) - Nordrhein-Westfalens Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann (CDU) hält die unterschiedlichen Wege der Bundesländer aus der Corona-Krise für unproblematisch.



Auf die Frage, ob "das Vorpreschen einzelner Länder" nicht Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) beschädigt habe, antwortete Laumann am Dienstag in Düsseldorf: "Nein. Sie müssen ja nur ihre Beliebtheitswerte angucken."

Laumann verteidigte auch seine Entscheidung, schon einen Tag vor der Bund-Länder-Konferenz zur Corona-Krise die generellen Besuchsverbote in Alters- und Pflegeheimen aufzuheben. Der bevorstehende Muttertag sei doch "ein schönes Datum" für solche Lockerungen, meinte der CDU-Politiker. Die Botschaft, dass Menschen in den Einrichtungen nun doch am Muttertag mit Besuch ihrer Kinder rechnen könnten, halte er für "eine gute Idee", meinte Laumann. "Auch andere Länder werden öffnen."/beg/DP/fba