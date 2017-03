"Laufsteg" für den Fischotter eröffnet

Berlin (ots) - Deutsche Umwelthilfe hat heute mit BürgermeisterRené Hartnauer von der Stadt Greußen eine Berme eingeweiht - Neunweitere dieser Artenschutzmaßnahmen sind bis Ende 2019 in ThüringengeplantDer Fischotter galt bis in die Neunziger in Thüringen alsausgestorben. Heute ist das Tier in der Weißen Elster und in derPleiße zu Hause und dringt nach und nach auch in die Saale, Unstrut,Helme und Werra vor. Der Straßenverkehr ist die größte Gefahr für denRückkehrer. Um die Wassermarder zu schützen, werden in Thüringen mitUnterstützung der Deutschen Umwelthilfe (DUH) Bermen unter Brückengebaut. Die Passierhilfen dienen dazu, dass die Tiere sicher voneiner Straßenseite zur anderen gelangen. Heute hat die DUH gemeinsammit Bürgermeister René Hartnauer eine weitere Berme am Steingraben inGreußen abgenommen und offiziell eingeweiht."Dass der Fischotter bereits in der Nähe unseres einzigartigen undschützenswerten Helbe-Systems ist, verstehen wir als Anreiz. Wirfreuen uns, dass wir ihm mit der Passierhilfe ein sicheres Tor zuneuen Lebensräumen öffnen", sagte Bürgermeister der Stadt Greußen,René Hartnauer bei der Bauabnahme.Uferstreifen oder Bermen können lebensrettend sein. Fehlen diese,wählt das Tier oft die Straße, statt über den Wasserweg auf dieandere Straßenseite zu wechseln. Mindestens 14 Otter, die inThüringen tot aufgefunden wurden, sind im Straßenverkehr ums Lebengekommen. Die Dunkelziffer ist wahrscheinlich höher, denn nicht alleTotfunde werden gemeldet.Zwischen 2012 und 2015 hat die DUH bereits 17 Passierhilfen inThüringen gebaut. Die Otter, aber auch andere Tiere nehmen dieUferstreifen sehr gut an. Dank der Zuwendungen aus dem EuropäischenFonds für regionale Entwicklung (EFRE) und dem Freistaat Thüringenkann die DUH ihre Naturschutzarbeit fortsetzen. Bis September 2019sollen etwa 1000 Brücken in sieben weiteren Landkreisen kontrolliertund insgesamt zehn Gefahrenstellen umgebaut werden.Ziel ist es, einen blauen Biotopverbund für den Otter und andereTiere, herzustellen. "Flüsse dienen dem Fischotter als Lebensraum,aber haben auch zentrale Bedeutung als Korridore zwischenKernbereichen verschiedener Populationen. Die Durchgängigkeit derFlüsse ist somit Voraussetzung für eine erfolgreiche WiederbesiedlungThüringens durch den Otter und in der Folge auch für den Austauschvon Individuen und sichere Wanderungsaktivitäten der Art", sagteSabine Stolzenberg, Projektmanagerin der DUH.Mehr Informationen:Pressefotos finden Sie ab ca. 16.30 Uhr unter:http://l.duh.de/p170317Das Team der DUH informiert vom 31.03.-02.04.2017 auf der Messe"Reiten Jagen Fischen" in Erfurt am Stand 109 in Halle 1 über denFischotter und den Schutz von Fließgewässern.Weitere Informationen zum Fischotter und der Arbeit der DUH:http://www.duh.de/fischotter_thueringen.htmlZum Film "Bermeologie oder die Kunst, einen Fischotter auf denrechten Weg zu bringen": http://l.duh.de/iu07u.Pressekontakt:Sascha Müller-Kraenner, Bundesgeschäftsführer030 2400867-15, 0160 90354509, mueller-kraenner@duh.deSabine Stolzenberg, Projektmanagerin Fischotter0361 30254911, 0170 5641322, stolzenberg@duh.deDUH-Pressestelle:Andrea Kuper, Ann-Kathrin Marggraf,030 2400867-20, presse@duh.dewww.duh.de, www.twitter.com/umwelthilfe, www.facebook.com/umwelthilfeOriginal-Content von: Deutsche Umwelthilfe e.V., übermittelt durch news aktuell