Im Laufschritt Tabletts balancieren, Koffer schleppen, Cocktails mixen / Sportliche Leistungsschau Berliner Hotels und Restaurants auf dem Ku'damm / Kellnerlauf am Kranzler Eck Berlin am 30. Juni

Berlin (ots) - Als Kellner, Pagen, Köche und Kutscher zum erstenMal wieder auf dem Kurfürstendamm in Berlin die Besten ihrer Zunftermittelten, war die Zukunft dieses ungewöhnlichen Events ungewiss.Das war vor acht Jahren, als die Tradition des sportlichenWettstreits aus den Fünfzigerjahren wiederbelebt wurde. Heute hat derBerliner Kellnerlauf einen festen Platz im Veranstaltungskalender derHauptstadt, und immer mehr Menschen lassen sich von dem Spektakelbegeistern.ZieleDie Beliebtheit des Events wird auch die achte Auflage unterBeweis stellen. "Wir wollen an die Erfolge der vergangenen Jahreanknüpfen", sagt Center-Managerin Alexandra Meyder-Cyrus von APLEONAReal Estate, "dabei aber nicht stehenbleiben. Wir verfolgen zweiZiele: Erstens wollen wir einen Beitrag zur weiteren Belebung derCity West leisten und zweitens dem Kranzler Eck Berlin alsShopping-Standort noch mehr Aufmerksamkeit sichern."ProgrammAm 30. Juni werden zur besten Einkaufszeit zwischen 10:00 Uhr und13:00 Uhr auf dem Kurfürstendamm - vom Kranzler Eck Berlin bis zurKreuzung Fasanenstraße und zurück - insgesamt sieben Rennengestartet. Es laufen Kellnerinnen, Köche, Barkeeper, Pagen,Bierkutscher, Mieter des Kranzler Ecks Berlin und Kellner. JedeBerufsgruppe muss die Strecke mit für sie typischen Utensilienbewältigen. "Wer schon einmal gesehen hat", so AlexandraMeyder-Cyrus, "wie Kellner geschickt versuchen, ein Tablett mitGetränken ohne Verlust über den Parcours zu balancieren, oder wiePagen den zehn Kilo, gefühlt aber doppelt so schweren Koffer auf derLaufstrecke beherrschen, der weiß, welche ausgelassene Stimmung unterden Zuschauern aufkommt."WettbewerbeViele ehrgeizige Teilnehmer üben bereits Tage vor dem Event, umdie Geschicklichkeitstests erfolgreich zu absolvieren.- So müssen Kellnerinnen einhändig ein Tablett mit einer vollenKaffeetasse tragen, in hohem Tempo eine Runde laufen, einezweite Tasse aufnehmen und im Ziel beweisen, dass derKaffeeschaum immer noch das Heimbs-Logo in der Tasse berührt.- Die Köche müssen während des Laufs Eischnee mit dem Schneebesenzubereiten, den sie im Ziel mit Zucker zu bestäuben, zukaramellisieren und mit Früchten zu dekorieren haben. Auch hierzählt nicht nur die Arbeitsweise, sondern auch dieGeschwindigkeit.- Die Barkeeper sind gefordert, mit einem Shaker zur Fasanenstraßeund zurück zu laufen, am Aktionspunkt braunen Rum, Kokosmilchund Eis aufzunehmen, shakend noch einmal zur Fasanenstraße zurennen und im Ziel den Cocktail mit Cola aufzufüllen und zudekorieren. Hier prüft die Jury auch den Geschmack des fertigenCocktails.- Die Pagen plagen sich mit einem zehn Kilo schweren Koffer ab,den sie in rasantem Tempo in der Hand, auf der Schulter oder vorder Brust transportieren, bis sie das Gepäck im Zielbereichabstellen dürfen.- Die Bierkutscher - hier kann sich freilich jedermann beteiligen- müssen den vollen Bierkasten paarweise im Laufschrittschleppen. Die Mühe wird belohnt, indem jedes Paar den Kastenals Preis behalten darf.- Der Runners Cup ist den Mietern des Kranzler Eck Berlinvorbehalten. Die Mieter laufen drei Runden, nach jeder Rundeerfolgt die Staffelübergabe.- Zuletzt treten die Kellner an, die mit einem Tablett zumAktionspunkt laufen, Bier einschenken, damit eine Runde laufen,ein zweites Bier einschenken und nochmals eine Runde drehen.Nach einem dritten Bier wird im Ziel geprüft, ob in allenGläsern das Bier noch bis zur Markierung gefüllt ist.Ablaufplan09:00 Uhr Warm-up10:00 Uhr Lauf der Kellnerinnen10:20 Uhr Lauf der Köche10:40 Uhr Lauf der Barkeeper11:20 Uhr Lauf der Pagen11:50 Uhr Lauf der Bierkutscher (an dem jedermann teilnehmen kann!)12:00 Uhr Lauf der Mieter des Kranzler Eck Berlin, Runners Cup12:20 Uhr Lauf der KellnerDanach SiegerehrungSchirmherrSchirmherr ist der international bekannte Gastro- undHotelkritiker Heinz Horrmann. Den Vorsitz der Jury hatCenter-Managerin Alexandra Meyder-Cyrus übernommen. Moderiert wirdder Vormittag von Ralf Zehr, Journalist bei rbb und radioBERLIN.PreiseDen Gewinnern winken insgesamt 3.000 Euro Preisgeld sowieSachpreise von Laufsponsoren. Es geht aber nicht nur um Ehre, Spaßund Gewinne, sondern vor allem um den Leistungsbeweis der Branche.Denn Ziel des Wettbewerbs ist es, die Berufszweige sowie die BerlinerBars, Restaurants und Hotels der Öffentlichkeit vorzustellen. Mitihrer Dienstuniform und ihrem Auftreten repräsentieren die Teilnehmerihren Arbeitgeber.Die Teilnehmer am Wettbewerb müssen mindestens 16 Jahre alt sein.Sie können sich online noch bis Donnerstag, den 28. Juni, anmelden:www.kellnerderby.deHinweis für die RedaktionenHerzlich willkommen zur Berichterstattung! Gerne nehmen wir IhreAnmeldung entgegen und vermitteln Interviews mit Teilnehmern,Jurymitgliedern und Organisatoren. Pressefotos werden vor Orthonorarfrei zur Verfügung gestellt bzw. auf Wunsch gemailt.Pressekontakt und Presseanmeldung:Dr. Ingolf NeunübelTel. +49 172 3141830ingolf.neunuebel@t-online.deOriginal-Content von: Berliner Korrespondentenbüro, übermittelt durch news aktuell