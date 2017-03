Laufender Verkaufsprozess: Opel-Betriebsversammlung vertagt

Weitere Suchergebnisse zu "Peugeot":

RÜSSELSHEIM (dpa-AFX) - Beim Autobauer Opel erhoffen sich die Beschäftigten an diesem Montag (6.3.) Klarheit über den geplanten Verkauf an den französischen Konzern PSA .



Weil es am Freitag zunächst keine Neuigkeiten zu den Verhandlungen zwischen PSA Peugeot Citroën und der Opel-Mutter General Motors (GM) gab, wurde nach dpa-Informationen eine Betriebsversammlung kurzfristig auf den Montag vertagt. Zuvor hatte die "Wirtschaftswoche" darüber berichtet.

Die Betriebsversammlung bei Opel soll nun am Montag um 9.45 Uhr auf dem Gelände des Stammwerks Rüsselsheim fortgesetzt werden, könnte aber möglicherweise auch noch einmal verschoben werden. PSA hatte am Freitag bestätigt, dass die Gespräche mit dem US-Konzern GM über eine Opel-Übernahme weiterhin laufen. Medienberichten zufolge verdichten sich die Anzeichen, dass am Montag eine Vorentscheidung fällt./ben/DP/mis