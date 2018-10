Lauer Start für die Börsen-Indizes in die stärkste Phase des Jahres: Die Index-Analyse

In den vergangenen Tagen sind die Börsen in Europa nicht so stark in den heißen Herbst gestartet, wie sich Analysten und Investoren dies erhofft hatten. Es dürfte nach statistischer Wahrnehmung in den Monaten Oktober bis März 2019, eventuell auch April 2019, bergauf gehen. Doch lediglich der Dow Jones in den USA wusste zu überzeugen und befindet sich auf Rekordhöhen. In Deutschland ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!

Ein Beitrag von Robert Sasse.