Latin Resources Aktie: Verkauf von Kupferprojekten abgeschlossen!

Bereits im September 2017 kündigte Latin Resources an, seine Kupferprojekte in Ilo an Westminster Resources veräußern zu wollen. Nach aktuellen Meldungen ist dieser Deal jetzt unter Dach und Fach. Latin Resources soll dafür insgesamt 19 Millionen Stammaktien von Westminster erhalten. Eine Million davon sollen Anfang August übertragen werden, weitere drei Millionen zusammen mit einer letzten Zahlung in Höhe von 100.000 USD ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!

Ein Beitrag von Robert Sasse.