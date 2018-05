Lateinamerika: Risiko Politik(er) / Kreditversicherer Coface erwartet weitere Probleme durch Instabilität

Mainz (ots) - In den anstehenden Präsidentschaftswahlen inKolumbien, Mexiko und Brasilien wird die breite Unzufriedenheit mitder Politik und den Politikern zum Ausdruck kommen. Das erwartet derKreditversicherer Coface. Der Coface-Index für politische Risikenzeigt eine hohe Wahrscheinlichkeit für soziale Proteste in derRegion. "Die politische Instabilität gefährdet Aktienmärkte, bremstdie Zuversicht der Unternehmer und Verbraucher und fördert dieabwartende Haltung bei Investoren", heißt es in einem neuen"Coface-Focus".Im Political Risk Index berücksichtigt Coface mehrere Aspekte:politische und soziale Stabilität, Konflikte sowie Terrorismusgefahr.Terrorismus ist nicht das größte Problem in Lateinamerika, aber dieinstabile politische und soziale Lage in Verbindung mit derverbreiteten Korruption und Gewaltkriminalität führt zu einer großengesellschaftlichen Frustration. Dabei sind die makro-ökonomischenDaten, die Coface in den Index ebenfalls einbezieht, fürLateinamerika schwach: BIP pro Kopf, Arbeitslosigkeit, Inflation,Einkommensunterschiede.Beim Kriterium Konflikte schneidet Mexiko am schlechtesten ab. DieGewalt in den Bandenkriegen nimmt weiter zu. 2017 übertraf dieMordrate noch die von 2011, als die Kämpfe der Drogenbanden im Landihren Höhepunkt erreicht hatten. Dagegen ist in Kolumbien einedeutliche Verbesserung erkennbar. Seit die Regierung mit denFARC-Rebellen eine Vereinbarung getroffen hat, gingen diegewalttätigen Auseinandersetzungen deutlich zurück. Allerdingsoperieren noch immer einige Guerilla-Gruppen in Kolumbien.Das zerstörte Vertrauen in die politischen Institutionen eröffnetChancen für neue Kandidaten. Diese treten zumeist mit der Ankündigungan, die Korruption zu bekämpfen. In Mexiko führt in den Umfragen derlinksgerichtete Kandidat Andrés Manuel López Obrador deutlich. Er hatsich klar gegen private Investitionen in Industrien ausgesprochen,die vom Staat betrieben werden. Allerdings könnte ihm die Uneinigkeitin den Reihen seiner potentiellen Partner die Bildung einer starkenKoalition und die Unterstützung des Kongresses erheblich erschweren.Obwohl die Brasilianer offensichtlich mit den etablierten Politikernin ihrem Land höchst unzufrieden sind, bleibt der im wegen Geldwäscheund Korruption verurteile Ex-Präsident Lula der Favorit für diekommende Wahl. Er wird aber wahrscheinlich nicht antreten dürfen. Vondem rechtlichen Streit um die Kandidatur Lulas könnte Jair Bolsonaro,ein ehemaliger Militäroffizier, profitieren.Die Wirtschaft Lateinamerikas wird 2018 voraussichtlich um 2,4Prozent wachsen nach 1,1 Prozent im Vorjahr und nach zwei JahrenRezession davor. Zum Plus tragen die erholten Rohstoffpreise bei, dieseit 2015 gefallen waren. Die Prognose ist indes angesichts derpolitischen Probleme, besonders in Brasilien und Mexiko, nichtstabil. Denn diese könnten sich gravierend auf die Kapitalmärkteauswirken, zu steigenden Anleihepreisen, sinkender Zuversicht beiUnternehmen und Verbrauchern führen und so Investitions- undKaufentscheidungen verzögern oder verhindern.Mehr zur aktuellen Situation in Lateinamerika und alleLänderbewertungen: www.coface.dePressekontakt:Coface, Niederlassung in DeutschlandPressesprecher Erich HieronimusTel. 06131/323-541erich.hieronimus@coface.comwww.coface.deOriginal-Content von: Coface Deutschland, übermittelt durch news aktuell