"Late Night Berlin": Heike Makatsch und Jessica Schwarz am Montag zu Gast bei Klaas Heufer-Umlauf (FOTO)

Late Night am Montagabend: In der zweiten Folge der neuenProSieben-Show "Late Night Berlin" (Montag, 23:00 Uhr) begrüßtGastgeber Klaas Heufer-Umlauf Heike Makatsch und Jessica Schwarz inseinem Studio zum Talk. Auf der Showbühne performt die deutscheIndie-Rockband Tocotronic. Außerdem in "Late Night Berlin": KlaasHeufer-Umlauf entdeckt, welche verborgenen Talente in digitalenSprachassistenten schlummern."Late Night Berlin" - immer montags, um 23:00 Uhr, auf ProSieben