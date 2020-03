Lastminute: Jetzt könnte alles passieren

Für die Aktie Lastminute stehen per 05.03.2020, 11:18 Uhr 35.6 CHF an der Heimatbörse SIX Swiss Ex zu Buche. Lastminute zählt zum Segment "Internet Einzelhandel".

Diese Aktie haben wir in 6 Punkten analysiert und mit der Einschätzung "Buy", "Hold" bzw. "Sell" versehen. Am Ende der Analyse finden Sie die daraus resultierende Gesamtbewertung.

1. Technische Analyse: Der gleitende Durchschnittskurs der Lastminute beläuft sich mittlerweile auf 36,77 CHF. Die Aktie selbst hat einen Kurs von 34,1 CHF erreicht. Die Distanz zum GD200 beträgt somit -7,26 Prozent und führt zur Bewertung "Sell". Demgegenüber hat der GD50 für die vergangenen 50 Tage derzeit einen Stand von 44,9 CHF. Somit ist die Aktie mit -24,05 Prozent Abstand aus dieser Sicht ein "Sell". Damit vergeben wir die Gesamtnote "Sell".

2. Fundamental: Mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) in Höhe von 20,57 ist die Aktie von Lastminute auf Basis der heutigen Notierungen 72 Prozent niedriger als vergleichbare Unternehmen aus der Branche "Internet & Katalog Einzelhandel" (73,45) bewertet werden. Diese Kennzahl wiederum signalisiert eine Unterbewertung. Damit entsteht aus der Perspektive der fundamentalen Analyse die Einstufung "Buy".

3. Branchenvergleich Aktienkurs: Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor ("Zyklische Konsumgüter") liegt Lastminute mit einer Rendite von 84,69 Prozent mehr als 84 Prozent darüber. Die "Internet & Katalog Einzelhandel"-Branche kommt auf eine mittlere Rendite in den vergangenen 12 Monaten von 3,02 Prozent. Auch hier liegt Lastminute mit 81,68 Prozent deutlich darüber. Diese sehr gute Entwicklung der Aktie im vergangenen Jahr führt zu einem "Buy"-Rating in dieser Kategorie.