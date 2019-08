Lastenfreistellung - Was ist das?

München (ots) - Ist die Traumimmobilie gefunden, beginnt meisterst die eigentliche Arbeit. Während sich die Vertragsparteien um dietatsächlichen Gegebenheiten wie den Zustand der Immobilie kümmern,klärt der Notar die "rechtliche Beschaffenheit" des Grundstücks. "DerErwerb eines Grundstücks macht den Käufer zwar zum Eigentümer,sichert ihm aber nicht automatisch alle Rechte daran", weiß DavidSommer, Geschäftsführer der Landesnotarkammer Bayern. In der Regelmöchte der Käufer das Grundstück frei von Rechten Dritter erwerben.Die sogenannte Lastenfreistellung, also die Organisation der Löschungvon eingetragenen Rechten im Zuge der Grundstücksübertragung, gehörtzu den wesentlichen Aufgaben des Notars.Rechte Dritter? - Das Grundbuch gibt AufschlussAus dem Grundbuch ergibt sich nicht nur, wer Eigentümer derImmobilie ist. Auch Rechte Dritter, also anderer Personen als demEigentümer, sind als "Belastungen" im Grundbuch vermerkt. Der Notarsieht vor jeder Grundstücksübertragung das Grundbuch ein. Die Rechteanderer Personen sind in Abteilung II (z. B. Leitungsrechte,Wegerechte, Wohnungsrechte und Vorkaufsrechte) und in Abteilung III(v. a. Grundschulden und Hypotheken) des Grundbuchs eingetragen. DerNotar prüft im Zusammenwirken mit den Vertragsparteien und deneingetragenen Berechtigten, welche Schritte im Hinblick auf dieeingetragenen Rechte veranlasst sind. Nach der Beurkundung desKaufvertrages kümmert sich der Notar um die Löschung der Belastungen,die nicht im Grundbuch bestehen bleiben sollen.Vorsicht vor Abteilung III!Relevant ist die Lastenfreistellung vor allem bei den Rechten ausAbteilung III, die für Kreditgeber eingetragen sind. Hat derVerkäufer die Immobilie seinerseits finanziert, ist das Bankdarlehenmeist durch eine Grundschuld im Grundbuch abgesichert. Ohne weitereVorkehrungen würde diese Grundschuld beim Weiterverkauf bestehenbleiben. Die Grundschuld sichert möglicherweise nach wie vor Schuldendes Verkäufers. Die Bank des Verkäufers könnte dann auf die Immobiliedes Käufers zugreifen, wenn der Verkäufer seine Schulden nichtzurückbezahlt. "Der Notar wird deshalb eine Vereinbarung im Vertragempfehlen, nach welcher der Käufer den Kaufpreis erst zahlen muss,wenn gewährleistet ist, dass solche Belastungen mit derEigentumsumschreibung gelöscht werden", erklärt Sommer. Sichert dieGrundschuld noch Verbindlichkeiten des Verkäufers ab, begleicht derKäufer diese durch Zahlung eines Kaufpreisteils direkt an denKreditgeber. Der Verkäufer erhält dann nur noch den Restbetrag. DerKäufer zahlt so insgesamt nie mehr als den vereinbarten Kaufpreis underhält gleichzeitig eine lastenfreie Immobilie.Pressekontakt:Benedikt MackReferat für ÖffentlichkeitsarbeitLandesnotarkammer BayernOttostraße 10/III80333 MünchenAb 6. August 2018 vorübergehend:Denninger Straße 16981679 MünchenTelefon: +49 (0)89 55166-0Telefax: +49 (0)89 55166-234Original-Content von: Hamburgische Notarkammer, übermittelt durch news aktuell