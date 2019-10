"Last Mile of Analytics": SAS ebnet den Weg für Analyseprojekte (FOTO)

Heidelberg (ots) -Neue Services helfen Unternehmen, analytische Modelle schneller inden operativen Betrieb zu bringen - Empfehlungen von Deloitte undMcKinseySAS, einer der weltweit führenden Anbieter von Lösungen fürAnalytics und künstliche Intelligenz (KI), hilft Unternehmen bei der"letzten Meile" auf dem Weg zur Einführung von Analytics-Projekten.Ein neues Angebot bündelt Softwarelösungen, Dienstleistungen undTrainingsmaßnahmen. Ziel ist es, die größten Hürden rund um dieOperationalisierung analytischer Modelle aus dem Weg zu räumen, dieUnternehmen viel Zeit und Geld kosten.SAS ModelOps bündelt SAS Model Manager Software und Services.Diese Kombination vereinfacht Management, Operationalisierung,Monitoring, Training und Governance analytischer Modelle - egal, obes sich dabei um SAS oder Open-Source-Modelle handelt. Auf dieUnternehmenssituation zugeschnittene Consulting-Services sorgen füreine schnelle und erfolgreiche Umsetzung. Zusätzlich führt SAS mitModelOps Health Check Assessment einen Service ein, der Unternehmen -unabhängig von der eingesetzten Software - bei der Selbsteinschätzungund der optimalen Implementierung helfen soll."Nicht Daten, sondern Entscheidungen bringen Unternehmen voran -und analytisch fundierte Entscheidungen sind grundsätzlich besser",sagt Jim Goodnight, CEO von SAS. "Analytische Modelle helfen,Kreditkartenbetrug aufzudecken, Bankrisiken zu steuern, diezielgenaue Ansprache im Marketing zu verbessern oder wirksameDrogentherapien zu entwickeln - um nur einige Beispiele zu nennen.SAS hat viel Erfahrung darin, Unternehmen auf dieser letzten Meile zuunterstützen und dafür zu sorgen, dass sich ihre Analytics-, KI- undDateninvestitionen auszahlen."ModelOps-Ansatz bringt analytische Modelle schneller zum EinsatzLaut McKinsey liegt der von Analytics und KI generierteGesamtjahresumsatz zwischen 9,5 und 15,4 Billionen US-Dollar. Aberwenn die analytischen Modelle nicht produktiv gesetzt werden, gehtein Großteil dieses Potenzials verloren. Deshalb hält dasBeratungsunternehmen Methoden für besonders wichtig, die dieModellerstellung und -implementierung beschleunigen. Mit ModelOpsgibt es jetzt einen kollaborativen Ansatz für analytische Modelle,wie ihn die Entwickler-Community mit DevOps verfolgt. ModelOps sorgtdafür, dass analytische Modelle den Sprung vom Data Science Lab indie produktive IT schaffen. Das bedeutet auch regelmäßige Updates undImplementierung von Modellen sowie die bedarfsweise Anpassung undSkalierung.SAS ModelOps erlaubt es Anwendern, die Implementierung und Nutzungvon SAS Model Manager auf den Weg zu bringen. Die Methode verschafftKunden zudem Einblicke in die Performance ihrer wichtigsten Modelle,um deren Relevanz sicherzustellen, auch wenn sich Daten undMarktkonditionen ändern.Konkrete Hilfe mit Best Practices und Selbst-CheckBis zum Jahresende wird SAS zudem ein ModelOps Handbookzusammenstellen, das Unternehmen Best Practices an die Hand gibt, mitdenen sie ihren Analytics Lifecycle rasch auf den Weg bringen - ohnedabei an eine bestimmte Technologie gebunden zu sein. Das Handbuchgeht besonders auf Zusammenarbeit und Prozesse ein, die den Übergangvon Entwicklung zu Implementierung vereinfachen sollen. Ziel ist es,dadurch den Zeitaufwand zu reduzieren und gleichzeitig Kapazitäten imUnternehmen für die Erstellung, das Training und die Anpassung vonanalytischen Modellen freizusetzen.Das ModelOps Health Check Assessment soll darüber hinaus konkreteStarthilfe bei der Implementierung analytischer Modelle geben. Ineinem Workshop vor Ort können Unternehmen ihren Reifegrad in SachenEinführung und Management analytischer Modelle herausfinden. DerSelbst-Check gibt zudem Empfehlungen, wie sich die gewonnenenErkenntnisse nutzen lassen, um bessere Entscheidungen zu treffen.ExperteneinschätzungenMit seinem Angebot geht SAS ein weit verbreitetes Problem an: LautIDC haben Unternehmen weltweit über 189 Milliarden US-Dollar inAnalytics investiert - aber erst 35 Prozent sind bislang so weit,dass sie ihre analytischen Modelle auch komplett produktiv nutzenkönnen."Unternehmen in sämtlichen Branchen scheitern derzeit daran,Analytics in den produktiven Betrieb zu bringen", erklärt Dan Vesset,Group Vice President of Analytics and Information Management bei IDC."Viele von ihnen haben zwar eine datengetriebene Kultur etabliert,hadern aber noch damit, die Erkenntnisse aus der Datenanalysewirklich in Geschäftsentscheidungen umzusetzen. Manche Unternehmenschaffen es nie, mit den Investitionen in Analytics echten Mehrwertzu generieren - oder es fällt ihnen zumindest schwer, die letzteMeile der Implementierung, Operationalisierung und Produktivsetzungvon Analytics zu bewältigen.""Die meisten Unternehmen wollen zwar moderne Datenanalyse nutzen,kommen aber nicht über die Experimentierphase hinaus. Wir habenUnternehmen befragt und herausgefunden: Die größten Stolpersteinesind Schwierigkeiten bei der Implementierung, die Integration von KIin Unternehmensrollen und -funktionen, Datenprobleme (zum Beispiel imZusammenhang mit Datenschutz, Datenzugriff und Datenintegration)sowie die Kosten für KI-Technologien und -Lösungen. Deloitte hat vielin die schnellere Verbreitung von KI investiert, unter anderem mitdem Aufbau eines SAS Center of Excellence, das für diekosteneffektive Aus- und Weiterbildung, Bereitstellung, Skalierungund das Management von KI- und Analytics-Lösungen steht", führt NatD'Ercole aus, Partner bei Omnia AI, dem Geschäftsbereich fürArtificial Intelligence bei Deloitte Canada.AnwendungsbeispieleSAS hat der Marketingabteilung der Commerzbank ermöglicht,datenbasierte Modelle zur Verbesserung der Customer Experience zunutzen. Analytics wird bereits in unterschiedlichstenGeschäftsbereichen eingesetzt und kann inzwischen in sämtlicheEntscheidungen rund um die Kundeninteraktion eingebunden werden -egal ob Inbound oder Outbound. Dabei wird jeder Kontaktpunkt mitKunden der Commerzbank berücksichtigt, und zwar in Echtzeit. Demnorwegischen Telekommunikationsanbieter Telenor hat SAS erfolgreichbei der effizienten Modellimplementierung geholfen. Mit Kunden inSkandinavien und Asien verfügt Telenor über ein sehr großes Volumenan Kundendaten, benötigte jedoch Unterstützung, um diese zu nutzenund eine personalisierte Customer Experience zu schaffen.Telenor Norway berechnet mit Analytics von SAS und bis zu 20prädiktiven Modellen die Wahrscheinlichkeit, dass ein Kunde sich fürpotenziell relevante Angebote entscheidet. Auf dieser Erkenntnisbasishaben die beiden Unternehmen ein Tool mit Assistenzfunktion namensAutomated Sales Tips (AST) entwickelt, das innerhalb von einer halbenSekunde das beste Angebot für jeden Kunden bestimmt, indem diebisherigen Scores der prädiktiven Modelle zurate gezogen werden. DieModelle werden über den SAS Model Manager gesteuert und kontrolliert.Somit hat Telenor die Qualität der Modelle im Zeitverlauf im Blickund kann Reports zum Modellmanagement erstellen.Über SASSAS ist Marktführer im Bereich Analytics und mit mehr als dreiMilliarden US-Dollar Umsatz einer der größten Softwarehersteller.