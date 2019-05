Last Call: Berliner Energietage 2019 fast ausgebucht / Anmeldung noch bis zum 13. Mai möglich

Berlin (ots) - Mit aktuell über 9.000 Anmeldungen sind dieBerliner ENERGIETAGE 2019 (20. bis 22. Mai) fast ausgebucht. Noch biszum 13. Mai können sich Interessierte einen der wenigen Restplätzeunter www.energietage.de sichern.Gerade vor dem Hintergrund der aktuellen energie- undklimapolitischen Debatten ist ein intensiver Austausch über Politikund Praxis im Energie- und Klimaschutzbereich erforderlich. VonKohleausstieg über CO2-Bepreisung und Jugendproteste reicht derzeitdie Bandbreite kontrovers diskutierter Themen.Die Berliner Energietage bieten ein Dach für eine produktiveDiskussion entlang des gesamten - teils konträren - Themen- undMeinungsspektrums. Hierfür stehen die 70 Veranstalter, derenSpannweite von BMWi, BMU und BMI über Öko-Institut und beispielsweiseVattenfall reicht.Die 58 Tagungen, Workshops und Podiumsdiskussionen geben einen360°-Rundumblick über politische wie praktische Energie- undKlimaschutzthemen, der von hochrangigen Referent*innen präsentiertwird.Die begleitende Fachmesse (www.energietage.de/fachmesse) rundetdas Programm der Leitveranstaltung der Energiewende in Deutschlandab.Im Rahmenprogramm, das derzeit finalisiert wird, finden sichPressekonferenzen, Messerundgänge sowie Networking-Formate.Pressekontakt:Lisa BührmannEUMB Pöschk GmbH & Co. KGbuehrmann@energietage.deTel.: (030) 2014 308 -22Original-Content von: Energie- und Umwelt-Managementberatung Pöschk / c/o Berliner ENERGIETAGE, übermittelt durch news aktuell