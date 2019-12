München (ots) -- Faszinierende Experimente veranschaulichen Phänomene rund umunser Gehirn und laden den Zuschauer in der sechsten Staffel"Brain Games" zum Mitmachen ein- Prominente Gäste wie u.a. die Hollywood Größen Kristen Bell,Jack Black und Rebel Wilson- Deutsche TV-Premiere ab 9. Februar 2020 immer sonntags um 21.50Uhr auf National GeographicBrain Games macht die neuesten Erkenntnisse von Neuro- undKognitionswissenschaften sowie der Psychologie im wahrsten Sinne des Wortesbegreifbar: mit handfesten Experimenten und kurzweiligen Spielen, bei denenprominente Gäste ihre eigene Brain-Power unter Beweis stellen - und dabei ganznebenbei zeigen, wie unser Gehirn arbeitet.National Geographic präsentiert die Deutschlandpremiere der sechsten Staffel von"Brain Games" ab 9. Februar 2020 immer sonntags um 21.50 Uhr.Über "Brain Games" Staffel 6Moderator Keegan-Michael Key wird in dieser Staffel von vielen Hollywood Größendurch unterhaltsame und faszinierende Experimente begleitet. So erforscht ergemeinsam mit Schauspielerin Rebel Wilson die Gesetze der Anziehung und dieneurowissenschaftlichen Erkenntnisse, die hinter der Suche nach dem perfektenPartner stecken. Musiker und Schauspieler Jack Black testet unter anderem dieAuswirkungen von Musik auf unser Gehirn, während es für Schauspielerin KristenBell und ihren Ehemann, Schauspieler Dax Shepard, um den Kampf der Geschlechtergeht. Sie versuchen herauszufinden, wie das weibliche und männliche Gehirn aufunterschiedliche Situationen reagiert und Probleme auf verschiedene Art undWeise zu lösen versucht. Auch für aktuelle Themen hat Keegan-Michael Key in TedDanson einen würdigen Stargast gefunden. Sie widmen sich neben Fake News auchoptischen Täuschungen und werden hier von der Blue Man Group unterstützt. JedeEpisode fordert darüber hinaus auch die Zuschauer heraus. Leichtnachvollziehbare Rätsel und Gedankenexperimente zeigen, dass Wissenschaftkeinesfalls eine trockene Angelegenheit sein muss und sorgen für so manchesAha-Erlebnis vor dem Bildschirm.Sendetermine:- Die sechste Staffel "Brain Games" ab 9. Februar immer sonntagsum 21.50 Uhr als deutsche TV-Premiere auf National Geographic- Wahlweise im englischen Original oder der deutschenSynchronfassung- Alle acht Episoden im Anschluss an die lineare Ausstrahlung auchüber Sky Go, Sky On Demand, Sky Ticket, in der Megathek aufMagentaTV, Unitymedia Horizon sowie Vodafone Select und GigaTVverfügbarPressekontakt:Rosario SicaliPR & KommunikationFox Networks Group GermanyTel: +49 89 203049 121rosario.sicali@fox.comBildanfragen: bildredaktion@fox.comWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/107804/4466329OTS: National GeographicOriginal-Content von: National Geographic, übermittelt durch news aktuell