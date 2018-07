Lassonde Industries: Gut oder schlecht?

Der Lassonde Industries-Schlusskurs wurde am 23.07.2018 an der Heimatbörse Toronto mit 274,55 CAD festgestellt. Das Papier gehört zum Segment "Verpackte Lebensmittel und Fleisch".Diese Aktie haben wir in 8 Punkten analysiert und mit der Einschätzung "Buy", "Hold" bzw. "Sell" versehen. Am Ende der Analyse finden Sie die daraus resultierende Gesamtbewertung.1. Fundamental: Die Aktie von Lassonde Industries gilt nach dem Maßstab des Kurs-Gewinn-Verhältnisses (KGV) als unterbewertet. Denn: Das KGV liegt mit 21,1 insgesamt 95 Prozent niedriger als der Branchendurchschnitt im Segment "Consumer Products", der 438,33 beträgt. Vor diesem Hintergrund erhält die Aktie aus Sicht der fundamentalen Analyse die Einstufung "Buy".

