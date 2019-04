Lassen Sie sich nicht anstecken – Märkte steigen weiter!

Guten Tag liebe Anlegerinnen und Anleger,

die Aktienmärkte haben ein tolles erstes Quartal hinter sich. Der DAX verbesserte sich um über 9% und der Dow Jones erreichte ein Quartalser­gebnis von über 11%. Immerhin gemeinsam mit 2013 und 1998 das beste Auftaktquartal seit 1987. Dennoch:

Ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, aber mir kommt es so vor, als lese ich täglich von mehr warnenden Stimmen: „Das kann so nicht weitergehen“, „Die Risiken sind unübersehbar“ etc. All diese Expertenstimmen klingen ein wenig nach „Rufen im Walde“. Für uns könnten die Voraussetzungen damit kaum besser sein. Denn die Börse erklimmen Stück für Stück ihre alten Hochs zurück und kaum jemand scheint der Rallye zu trauen. Es treffen also chart­technische Kaufsignale auf eine pessimistische Stimmung. Die perfekte Mischung für weiter steigende Kurse. Deshalb:

Wir haben in den vergangenen Wochen richtigerweise Hausse- Positionen auf breiter Front eingekauft. Diese liegen per heute allesamt im Gewinn. Tendenz steigend. Nach dem trendlosen Jahr 2018 scheint 2019 nun endlich wieder einmal ein Trendjahr zu werden. Daher werden wir unsere Engagements mit steigen­den Kursen weiter verstärken.

Ihr

Nils Schröder

Chef-Redakteur Projekt: Börsenmillion