Lassen Sie sich als Silberanleger nicht vom Markt verunsichern

Liebe Leser,

am 18. März mussten für eine Unze Gold 127,14 Unzen Silber auf den Tisch gelegt werden. So teuer war das Gold im Vergleich zu seinem kleinen Bruder Silber noch nie in diesem Jahrhundert. Schon Gold-Silber-Verhältnisse von über 100 sind als extrem zu bezeichnen. Trotzdem warfen die Anleger in ihrer Panik alles über Bord.

Es war eine der typischen ...



