Lassen Sie Ihre Wünsche wahr werden - 150 Lifestyle-Beispiele von Emaar Hospitality Group unter www.myfestivedubai.com

Dubai, Vae (ots/PRNewswire) -Der Konzern Emaar Hospitality Group bietet künftig eine nie dagewesene Auswahl an über 150 Lifestyle-Beispielen, die sämtlicheErwartungen der bevorstehenden Weihnachtszeit erfüllen. Unterhttp://www.myfestivedubai.com präsentiert der Konzern verschiedeneBeispiele, mit denen Sie Ihre Wünsche wahr werden lassen können.(Photo: http://mma.prnewswire.com/media/609852/Emaar_Hospitality_Group_Festive_1.jpg )(Photo: http://mma.prnewswire.com/media/609853/Emaar_Hospitality_Group_Festive_2.jpg )Olivier Harnisch, CEO Emaar Hospitality Group: In derWeihnachtszeit wünschen sich unterschiedliche Menschenunterschiedliche Dinge und das steht in unserer Kampagnehttp://www.myfestivedubai.com dieses Jahr im Mittelpunkt - Lassen SieIhre Wünsche wahr werden. Vom Gaumenschmaus über dieFreizeitattraktion bis hin zu Hotelaufenthalten und mehr bieten wirunseren Gästen die Gelegenheit, das Beste, das Dubai zu bieten hat,zu genießen.Überzeugen Sie sich von dem Angebot an Veranstaltungen undAktivitäten unter "Festive Season" (Weihnachtszeit), finden Sieheraus wie der Neujahrsabend unvergesslich wird, wählen Sie aus einerReihe an "Corporate Events" (Firmenveranstaltungen) aus oder buchenSie Ihren Luxus nach Wahl unter "Festive Treats" (Weihnachtsfeste).Einen unschlagbaren Wert haben zudem die verschiedenen Angebote unter"Staycation", für den Urlaub zu Hause.Die Angebote werden durch die Firmen Address Hotels + Resorts,Vida Hotels and Resorts und Rove Hotels des Konzerns EmaarHospitality Group abgedeckt sowie durch die Unternehmen ArabianRanches Golf Club, Dubai Polo & Equestrian Club und Dubai MarinaYacht Club des Konzerns Emaar Leisure Group. Eine riesige Auswahl andkulinarischen Köstlichkeiten erwartet Sie an den LifestyleDining-Locations At.mosphere, Burj Khalifa, La Serre Bistro &Boulangerie im Vida Downtown und Sean Connolly im Dubai Opera.In den Restaurants aller teilnehmenden Hotels des Konzerns inDubai bestehen 75 Möglichkeiten die Weihnachtszeit zu feiern Esbesteht eine Auswahl an fast 50 Möglichkeiten, die den Neujahrsabendunvergesslich werden lassen. Gäste können aus 25Firmenveranstaltungen und zahlreichen exklusiven Weihnachtsfestenauswählen. Zudem besteht die Möglichkeit, Gerichte, z.B. Truthahn,erstklassiger Köche nach Hause zu bestellen.Im Rahmen der Staycation-Angebote erhalten Sie auf Buchungen inden Hotels Address Hotels + Resorts und Vida Hotels and Resorts fürdie Zeit zwischen dem 28. Dezember 2017 und dem 02. Januar 2018 einenNachlass von 15 %.Gäste profitieren von einem Mehrwert, wenn sie sich für dasTreueprogramm U By Emaar von Emaar Hospitality und EmaarEntertainment anmelden und Upoints sammeln, die Währung von U ByEmaar - für jeden zweiten investierten VAE-Dirham erhalten Sie einenUpoint.Detaillierte Informationen erhalten Sie unterhttp://www.myfestivedubai.com oder telefonisch unter +9714-888-3444.Pressekontakt:Kelly Home ASDA'A Burson-Marsteller +9714-4507-600 kelly.home@bm.comOriginal-Content von: Emaar Hospitality Group, übermittelt durch news aktuell