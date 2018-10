Lassen Sie die Entwicklung in China nicht unberücksichtigt

Lieber Leser,

die Sorgen um die wirtschaftliche Entwicklung in China sind in den vergangenen Monaten wieder etwas in den Hintergrund getreten. Sie sind aus den Augen, vielleicht auch aus dem Sinn, aber aus der Welt sind sie damit noch lange nicht.

Oberflächlich betrachtet ist die Welt im Reich der Mitte noch vollkommen in Ordnung. Die Regierung verkündet ein jährliches Wachstum von rund 6,5

Ein Beitrag von Dr. Bernd Heim.