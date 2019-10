Lassa Tyres schaltet mit seiner intelligenten Fabrik einen Gang höher

Lassa Tyres verkauft Reifen, die in einer intelligenten Fabrikhergestellt werden, die mit einer gemeinsamen Investition von 300Millionen US-Dollar von der Sabanc? Holding und der BridgestoneCorporation erbaut wurde. Die in der Produktionsanlage in Aksaray inhohen Produktionszahlen hergestellten Reifen werden in 56 Ländern vonChile bis Südkorea und von Schweden nach Malaysia verkauft.Die zweite Produktionsanlage von Lassa Tyres zeigt die bestenBeispiele für Industrie-4.0-Anwendungen und wird 4,2 MillionenEinheiten produzieren, sobald sie die volle Kapazität erreicht hat.Istanbul (ots/PRNewswire) - Das Werk der Brisa Bridgestone Sabanc?Tyre Manufacturing Inc. in Aksaray nahm 2018 den autonomen Betriebauf und nutzt Technologien der neuen Generation wieRobotikanwendungen, Datenanalyse und Digitalisierung in Verbindungmit einem qualifizierten Mitarbeiterteam. Die Anlage beeindrucktbereits nach weniger als nur einem Jahr mit ihrerProduktionskapazität und internationalen Verkaufszahlen.Lassa Tyres steigert seine Wettbewerbsfähigkeit mitMehrwert-Produktionsanwendungen wie einem vollautomatischenReifentransfersystem, gleichzeitiger Reifenverfolgung durch dendigitalen Zwilling der Anlage in einer Cyber-Plattform und AugmentedReality. Die Fabrik soll jährlich 4,2 Millionen Reifen produzieren,sobald sie die volle Kapazität erreicht hat. Die im neuen Werkproduzierten Reifen werden in 56 Länder exportiert. Mit derkombinierten Kapazität der Werke in Aksaray und in Kocaeli produziertLassa Tyres alle 2,5 Sekunden einen Reifen.Eigenständige Phase bei ReifenDie im Werk Aksaray produzierten Reifen berühren dank demvollautomatischen Reifentransfersystem fast nie den Boden. Diedigitale Zwillingseinrichtung in einer Cyber-Umgebung ermöglicht esBetreibern, die Reifen mit Remote-Technologie zu verfolgen und beiProblemen innerhalb von 2 Minuten einzugreifen.Die Anlage produziert mangelfreie Reifen, was einen Mehrwert fürdie Umwelt schafft, da dadurch 30 % weniger Energie verbraucht wird.Mögliche Fehlfunktionen der Anlage können mit dem proaktivenWartungssystem vorhergesehen werden. Intelligente Fahrzeuge im Werkerkennen Personen, passen ihre Geschwindigkeiten entsprechend an undoptimieren ihre Route. Die Verwertung von Rohstoffen erfolgt über eingeschlossenes Kreislaufsystem. Solarmodule, die im Verwaltungsgebäudeplatziert sind, tragen zur Stromerzeugung bei. Zudem werdenRegenwasser und Abwässer an das System zurückgespeist.Lassa Tyres steigerte seine Exportzahlen in den letzten 5 Jahrenum 10 % und erreichte eine jährliche Wachstumsrate von 60 % in Bezugauf die Verkaufszahlen. Zudem erhöhte Lassa Tyres die Zahl derbedienten Länder auf 80 und erzielte so ein territoriales Wachstumvon 41 %.Foto -https://mma.prnewswire.com/media/1017095/LASSA_Aksaray_Factory.jpgLogo -https://mma.prnewswire.com/media/967404/Lassa_Tyres_Logo.jpgPressekontakt:Emine Nur Ozcelikemine.ozcelik@unite.comtr+90-530-500-57-12Original-Content von: Lassa Tyres, übermittelt durch news aktuell