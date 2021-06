Lass uns diese 5 Mythen an der Börse für eine profitablere Zukunft aufgeben

Mythen über die Börse können Bilder von skrupellosen Investoren in glatten Anzügen heraufbeschwören, die der Arbeiterklasse das Geld wegnehmen. Es ist an der Zeit, mit diesen Mythen aufzuräumen – und mit der Angst, die sie schüren. Hier sind fünf gängige Irrglauben über das Investieren, die ausgeräumt werden sollten.

1. Du musst Geld haben, um Geld zu verdienen

Wenn Ronald Read heute noch leben würde, würde er vielleicht über die Vorstellung lachen, dass du Geld brauchst, um an der Börse Geld zu verdienen.

Read war ein Tankwart und Hausmeister, der 2014 verstarb. In Anbetracht seiner beruflichen Laufbahn lag sein Einkommen wahrscheinlich bei weniger als 25.000 US-Dollar pro Jahr. (ZipRecruiter schätzt das durchschnittliche Gehalt eines Hausmeisters heute auf etwa 25.000 US-Dollar pro Jahr).

Zum Zeitpunkt seines Todes war Read fast 8 Millionen US-Dollar schwer. Er erreichte den Multimillionärsstatus, indem er jahrzehntelang in erstklassige, dividendenstarke Aktien investierte. Er wurde nicht reich, weil er einen Startkapitalfonds hatte. Er wurde reich, weil er Geduld und Disziplin hatte.

2. Investieren erfordert Fachwissen

Du musst kein Finanzgenie sein, um zu investieren. In Wahrheit kannst du mit drei Informationen anfangen zu Investieren. Die erste ist die 110er Regel, die dir sagt, wie du dein Portfolio zwischen Aktien und Anleihen aufteilen sollst. Ziehe dein Alter von 110 ab und die Antwort ist der Prozentsatz an Aktien, den du halten solltest. Im Alter von 35 Jahren würde dein Portfolio zum Beispiel aus 75 % Aktien und 25 % Anleihen bestehen.

Zweitens kannst du diese Anteile an Aktien und Anleihen mit ETFs füllen. Ein S&P 500-Index-Fonds kann dein Aktien-Engagement liefern, und ein Staatsanleihen-Fonds liefert ein Anleihen-Engagement.

Drittens sind die Kostenquoten der Fonds ein Entscheidungsfaktor. Die Kosten eines Fonds reduzieren die Rendite der Investitionen. Wenn du zwei Fonds mit dem gleichen Portfolio vergleichst – sagen wir, zwei S&P 500-Indexfonds – sollte derjenige mit der niedrigeren Kostenquote höhere Renditen liefern.

Das ist das komprimierte Wissen, das du brauchst, um ein praktikables Portfolio aufzubauen. Du kannst und solltest die Initiative ergreifen, um mehr zu lernen. Aber du musst nicht vom ersten Tag an ein Experte sein.

3. Investieren ist zu riskant

Du kannst an der Börse Geld verlieren. Du kannst auch dein Auto zu Schrott fahren, dir den Knöchel brechen, während du eine Treppe untergehst, oder ein Feuer entfachen, während du Brathähnchen machst. Trotzdem fährst du Auto, besuchst Kellerpartys und kochst. Du kannst auch investieren, wenn du die richtigen Vorsichtsmaßnahmen triffst.

Ein breiter ETF streut dein Risiko über viele verschiedene Positionen. Du kannst aber auch einen gezielteren Ansatz wählen, um dich gegen Volatilität abzuschirmen. Entscheide dich für Qualitätsaktien, die Dividenden zahlen und sich in der Vergangenheit als widerstandsfähig gegenüber Marktabschwüngen erwiesen haben. Schau dir Unternehmen aus dem Versorgungssektor, Hersteller von Basiskonsumgütern, Discounter und Unternehmen aus dem Gesundheitsbereich an. Diese Sektoren zeigen oft weniger Volatilität, wenn die Zeiten hart sind.

Du solltest auch planen, deine Aktien (und Fonds) für viele Jahre zu halten. Die Börse hat in einem Zeitrahmen von 20 Jahren noch nie an Wert verloren. Das bedeutet nicht, dass das in der Zukunft nicht passieren wird – aber du kannst vernünftigerweise erwarten, dass die Volatilität über längere Zeiträume geringer ist als über kürzere.

4. Du musst den Markt schlagen

Den Markt zu schlagen wird überbewertet. Verstehe mich nicht falsch – es ist fabelhaft, wenn es passiert. Aber du musst den Markt nicht schlagen, um Geld zu verdienen.

Wenn du früh genug mit dem Investieren anfängst, reichen Renditen auf Marktniveau von 7 % nach Inflation aus, um dich reich zu machen. Gib dir zum Beispiel 30 oder 35 Jahre Zeit und der Markt kann dich mit einer monatlichen Investition von 600 bis 900 US-Dollar zu einer Million US-Dollar tragen.

Es ist keine Schande, das zu nehmen, was der Markt dir gibt, besonders wenn es dich zum Millionär macht. Wenn du den Wettbewerbsaspekt magst und versuchst, den Markt zu schlagen, kannst du 5 % deines Portfolios spekulativen Aktien widmen. Auf diese Weise werden dich Fehltritte nicht aus dem Spiel nehmen.

5. Bargeld ist sicherer

Bargeld ist nur in einer Hinsicht sicherer als Investieren. Es schwankt nicht im Wert, wie es Aktien tun. Der Nachteil ist, dass Bargeld im Laufe der Zeit immer an Kaufkraft durch die Inflation verliert. Aus diesem Grund würde ich argumentieren, dass Bargeld nicht wirklich sicherer ist als Investieren – aber es ist eine Ergänzung dazu.

Du brauchst Bargeld für Liquidität und Stabilität. Und du brauchst Aktien, um die Inflation zu übertreffen. Es ist schwierig, Wohlstand mit dem einen oder dem anderen aufzubauen. Es braucht beides.

Deine profitable Zukunft

Du brauchst keinen Haufen Geld oder einen Abschluss in Finanzen, um an der Börse erfolgreich zu sein. Du kannst es mit einem einfachen Portfolio, etwas Bargeld auf der Seite für Notfälle und einem langen Zeitplan schaffen. Es wird Risiken geben und du wirst die Volatilität des Marktes erleben. Aber diese Ergebnisse zu akzeptieren, gibt dir einen Weg zum Wohlstand – und das ist ein würdiger Kompromiss.

Der Artikel Lass uns diese 5 Mythen an der Börse für eine profitablere Zukunft aufgeben ist zuerst erschienen auf The Motley Fool Deutschland.

Unsere Top Nischenaktie mit Potential zum Technologiestar

Jedes Amazon von morgen fängt mal klein an. Unsere Top Small Cap für 2021, die viele unserer Analysten begeistert, bedient einen wichtigen und schnell wachsenden Markt, der in Zeiten von Corona-Prävention noch wichtiger wird.

Die Zahl an Datenverletzungen und Hacker-Angriffen nimmt immer weiter zu, und sich dagegen zu schützen wird deshalb immer wichtiger. Unsere Top Nischenaktie hilft Firmen bei der Login-Verwaltung und Datensicherheit ihrer Mitarbeiter, egal von wo sie arbeiten.

Das ist besonders wichtig beim Home-Office. Das zeigen die starken Zahlen dieser Top-Empfehlung:

seit 2016 jährliches Umsatzwachstum von 58 %

der operative Cashflow hat sich seit 2019 verachtfacht

eine spektakuläre Übernahme für 6,5 Mrd. USD sichert weiteres Wachstum In unserem brandneuen Sonderreport nennen wir dir diese Top Small Cap – jetzt hier komplett kostenlos abrufen!



Dieser Artikel wurde von Catherine Brock auf Englisch verfasst und am 01.06.2021 auf Fool.com veröffentlicht. Er wurde übersetzt, damit unsere deutschen Leser an der Diskussion teilnehmen können.

Motley Fool Deutschland 2021