"Lass dich überwachen! Die PRISM IS A DANCER Show" im ZDF (FOTO)

Mainz (ots) -"Lass dich überwachen!" In der "PRISM IS A DANCER Show" mit JanBöhmermann am Freitag, 2. November, 23.00 Uhr, im ZDF werden dieahnungslosen Studio-Zuschauer zu den eigentlichen Stars.Bei Jan Böhmermann sollte sich niemand zu sicher sein, auch dasPublikum im Fernsehstudio nicht. In der Überraschungsshowkonfrontiert er seine Zuschauer mit deren eigenenInternet-Peinlichkeiten. Bereits viele Wochen vor Aufzeichnung derShow hat die Redaktion das gesamte Publikum gescannt: Wer verrät aufseinem öffentlichen Facebook-Profil allzu viel Privates? Wer betreibteinen kuriosen Instagram-Account? Über wen finden sich bei YouTubevergessen geglaubte Internet-Jugendsünden?"Das tut schon manchmal echt weh, was wir da so alles im Netzfinden. Wir wollen unsere Zuschauer aber nicht einfach nur sobloßstellen, das wäre geschmacklos. Es gibt natürlich auch Gewinne!",verrät Jan Böhmermann.Aus den Netz-Fundstücken entwickelte das Team für das ZDF eineneue, zeitgemäße Überraschungsshow mit Spielen, Einspielfilmen undStudioaktionen mit prominenter Unterstützung."Lass dich überwachen! Die PRISM IS A DANCER Show" ist amDonnerstag, 8. November 2018, um 20.15 Uhr in ZDFneo zu sehen.